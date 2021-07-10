Эмоции на пределе и «пугающее наказание»: Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 июля

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.

Вторая неделя июля, как и все остальные в этом месяце, пройдет под воздействием столкновения Козы и Быка. Конфликт знака года и знака месяца, напомню, сделает многих более обидчивыми и эмоциональными. А дела и проекты — чуть более «заторможенными». Но не стоит расстраиваться заранее — позитивный настрой и внимание к своему состоянию поможет преодолеть трудности этого периода.

Напоминаем, чтобы правильно прочесть прогноз, надо рассчитать свою персональную карту бацзы. Для этого можно зайти на любой «онлайн-калькулятор бацзы» и ввести свою дату и час рождения. Получившая таблица из восьми иероглифов и будет вашей картой. Эти восемь иероглифов сгруппированы в 4 столбца — так называемых «столпа». Крайний правый — это столп года, потом идет столп месяца, затем столп дня и столп часа.

Верхний иероглиф в любом столпе означает один из пяти элементов (Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода) и называется «небесный столп», а нижний — какое-либо животное (12 знаков «восточного гороскопа») и называется «земная ветвь». Элемент сверху — зверь снизу, получается, что элемент как бы «сидит» на животном. В сленге бацзы название столпа так и звучит — «Инь Металл на Петухе», к примеру.

Понедельник, 12 июля. Инь Металл на Петухе

Иньский металл заполонил пространство. Идеальный день для того, чтобы идти ставить прививку или к косметологу на «инъекции красоты», ведь один из символов инь-металла — медицинская игла. Вообще, когда так много какой-то одной энергии в дне собирается — лучше ее «проиграть» самостоятельно, и в данном случае не ждать, когда игла сама вас «уколет».

Тем, кому «уколы» не актуальны, имеет смысл спланировать на этот понедельник новоселье, сбор долгов, веселье или покупку имущества — день будет довольно благоприятен для такого рода дел. Не стоит назначать на такой день начало важного: стройки, контракта, диеты, новой работы — усилия могут быть тщетны.

День неблагоприятен для людей с Кроликом в карте.

Вторник, 13 июля. Янская Вода и Собака



Во вторник соберутся вместе три знака земли — Собака, Коза и Бык. Такое сочетание в бацзы называется «земляным» или «пугающим наказанием». Эта «давящая» троица может спровоцировать депрессивные настроения, конфликты и повышенный эмоциональный фон. Справиться с такими энергиями, учитывая анамнез месяца, будет сложновато. Так что лучшая стратегия — не лезть на рожон. И ни в коем случае не заниматься экстремальными развлечениями.

День подходит для построения планов, мечтательного настроения и отдыха.

Самыми раздражительными во вторник день будут люди-Драконы.

Среда, 14 июля. Инь Вода на Свинье



Китайский мудрец под именем Мастер Дун, живший в эпоху династии Мин, писал, что такое сочетание энергий что сложится в среду, называется Днем Истинной Потери Времени.

Таких дней в году он насчитал четыре штуки — и советовал в эти самые дни не планировать никаких важных дел, от которых мы хотим получить благоприятный результат.

Вы, конечно, можете сказать, что вам наплевать на прогнозы древнего китайца. Но если наплевать — зачем вы читаете сейчас эти буквы? В общем, господа и дамы, если не хотите терять время, силы и нервы — переложите важные дела со среды на другую дату. И люди знака Змея — вам в эту среду к мудрецу Дуну точно надо прислушаться.

Четверг 15 июля. Ян Дерево на Крысе



День идеален для отношений. Редкая удача в месяц обезвоженной Козы. Имеет смысл запланировать на этот четверг давно назревавшее свидание, важный разговор, признание в любви или мягкое расставание.

Если все эти сантименты, вы, как сильный человек, презираете — тогда четверг самый тот день, когда стоит открывать новый бизнес, подписывать контракт или выходить на новую работу.

Лошади — вам в этот четверг стоит быть предельно внимательными к вашему эмоциональному состоянию.

Пятница 16 июля. Инь Дерево на Быке



Для кого-то этот день будет кульминацией напряжения последних дней, а кому-то он принесет материальный выигрыш.

Но если вы не знаете наверняка, где спрятаны ключи от «квартиры, где деньги лежат», то рисковать не советую. Лучше на эту пятницу придумать себе каких-нибудь не очень серьезных занятий. А лучше и вовсе — плюнуть на все и завалиться отдыхать!

День будет не благоприятен для людей с Козой в карте.

Суббота, 17 июля. Ян Огонь на Тигре



Огонь и дерево вместе дадут прилив энтузиазма, особенно у предприимчивых особ. День, когда политики будут чувствовать себя как рыбы в воде, а любители экстрима могут попасть в больничку.

Энергии неопределенности и ораторского мастерства, соединившись в эту субботу, дадут возможность продвинутым провернуть сложные сделки, а новичкам — попрактиковаться в искусстве дебатов. Главное, чтобы дебаты были мирными, а то глядишь, от дерева останутся одни головешки.

День не самый удачный для людей знака Обезьяна.

Воскресенье, 18 июля. Инь Огонь и Кролик



А вот воскресенье, хоть и продолжает тему «горячей субботы», будет более комфортным. Огонь не палит, а скорее горит как маяк — указывая на успех в делах и начинаниях.

Если вы опасались планировать важные дела всю эту неделю — в воскресенье у вас появится шанс наверстать упущенное.

Благоприятно в такой день налаживать отношения, устраивать переезд, переходить на новое место работы или договариваться об инвестициях. Неблагоприятно — вести судебные споры.

День будет тяжеловатым для людей знака Петух.

Удачного вам бацзы!