Эмоции на пределе и «пугающее наказание»: Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 июля
Энергии июля разворачиваются в сторону усиления элементов Земли. Давление усиливается на всех фронтах, особенно на психологическом.
Фото: Depositphotos / VitalikRadko
5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.
Вторая неделя июля, как и все остальные в этом месяце, пройдет под воздействием столкновения Козы и Быка. Конфликт знака года и знака месяца, напомню, сделает многих более обидчивыми и эмоциональными. А дела и проекты — чуть более «заторможенными». Но не стоит расстраиваться заранее — позитивный настрой и внимание к своему состоянию поможет преодолеть трудности этого периода.
Напоминаем, чтобы правильно прочесть прогноз, надо рассчитать свою персональную карту бацзы. Для этого можно зайти на любой «онлайн-калькулятор бацзы» и ввести свою дату и час рождения. Получившая таблица из восьми иероглифов и будет вашей картой. Эти восемь иероглифов сгруппированы в 4 столбца — так называемых «столпа». Крайний правый — это столп года, потом идет столп месяца, затем столп дня и столп часа.
Верхний иероглиф в любом столпе означает один из пяти элементов (Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода) и называется «небесный столп», а нижний — какое-либо животное (12 знаков «восточного гороскопа») и называется «земная ветвь». Элемент сверху — зверь снизу, получается, что элемент как бы «сидит» на животном. В сленге бацзы название столпа так и звучит — «Инь Металл на Петухе», к примеру.
Понедельник, 12 июля. Инь Металл на Петухе
Иньский металл заполонил пространство. Идеальный день для того, чтобы идти ставить прививку или к косметологу на «инъекции красоты», ведь один из символов инь-металла — медицинская игла. Вообще, когда так много какой-то одной энергии в дне собирается — лучше ее «проиграть» самостоятельно, и в данном случае не ждать, когда игла сама вас «уколет».
Тем, кому «уколы» не актуальны, имеет смысл спланировать на этот понедельник новоселье, сбор долгов, веселье или покупку имущества — день будет довольно благоприятен для такого рода дел. Не стоит назначать на такой день начало важного: стройки, контракта, диеты, новой работы — усилия могут быть тщетны.
День неблагоприятен для людей с Кроликом в карте.
Вторник, 13 июля. Янская Вода и Собака
Во вторник соберутся вместе три знака земли — Собака, Коза и Бык. Такое сочетание в бацзы называется «земляным» или «пугающим наказанием». Эта «давящая» троица может спровоцировать депрессивные настроения, конфликты и повышенный эмоциональный фон. Справиться с такими энергиями, учитывая анамнез месяца, будет сложновато. Так что лучшая стратегия — не лезть на рожон. И ни в коем случае не заниматься экстремальными развлечениями.
День подходит для построения планов, мечтательного настроения и отдыха.
Самыми раздражительными во вторник день будут люди-Драконы.
Среда, 14 июля. Инь Вода на Свинье
Китайский мудрец под именем Мастер Дун, живший в эпоху династии Мин, писал, что такое сочетание энергий что сложится в среду, называется Днем Истинной Потери Времени.
Таких дней в году он насчитал четыре штуки — и советовал в эти самые дни не планировать никаких важных дел, от которых мы хотим получить благоприятный результат.
Вы, конечно, можете сказать, что вам наплевать на прогнозы древнего китайца. Но если наплевать — зачем вы читаете сейчас эти буквы? В общем, господа и дамы, если не хотите терять время, силы и нервы — переложите важные дела со среды на другую дату. И люди знака Змея — вам в эту среду к мудрецу Дуну точно надо прислушаться.
Четверг 15 июля. Ян Дерево на Крысе
День идеален для отношений. Редкая удача в месяц обезвоженной Козы. Имеет смысл запланировать на этот четверг давно назревавшее свидание, важный разговор, признание в любви или мягкое расставание.
Если все эти сантименты, вы, как сильный человек, презираете — тогда четверг самый тот день, когда стоит открывать новый бизнес, подписывать контракт или выходить на новую работу.
Лошади — вам в этот четверг стоит быть предельно внимательными к вашему эмоциональному состоянию.
Пятница 16 июля. Инь Дерево на Быке
Для кого-то этот день будет кульминацией напряжения последних дней, а кому-то он принесет материальный выигрыш.
Но если вы не знаете наверняка, где спрятаны ключи от «квартиры, где деньги лежат», то рисковать не советую. Лучше на эту пятницу придумать себе каких-нибудь не очень серьезных занятий. А лучше и вовсе — плюнуть на все и завалиться отдыхать!
День будет не благоприятен для людей с Козой в карте.
Суббота, 17 июля. Ян Огонь на Тигре
Огонь и дерево вместе дадут прилив энтузиазма, особенно у предприимчивых особ. День, когда политики будут чувствовать себя как рыбы в воде, а любители экстрима могут попасть в больничку.
Энергии неопределенности и ораторского мастерства, соединившись в эту субботу, дадут возможность продвинутым провернуть сложные сделки, а новичкам — попрактиковаться в искусстве дебатов. Главное, чтобы дебаты были мирными, а то глядишь, от дерева останутся одни головешки.
День не самый удачный для людей знака Обезьяна.
Воскресенье, 18 июля. Инь Огонь и Кролик
А вот воскресенье, хоть и продолжает тему «горячей субботы», будет более комфортным. Огонь не палит, а скорее горит как маяк — указывая на успех в делах и начинаниях.
Если вы опасались планировать важные дела всю эту неделю — в воскресенье у вас появится шанс наверстать упущенное.
Благоприятно в такой день налаживать отношения, устраивать переезд, переходить на новое место работы или договариваться об инвестициях. Неблагоприятно — вести судебные споры.
День будет тяжеловатым для людей знака Петух.
Удачного вам бацзы!
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