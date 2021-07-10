Даже сердце не выдержало: неожиданные детали ЧП с лодкой в Петербурге

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 055

При столкновении судна с бетонной опорой моста пострадали девять человек. Многие винят в случившемся капитана. Но так ли это на самом деле?

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Девять человек, в том числе трое детей пострадали в результате аварии с моторной лодкой в Петербурге. Небольшое судно на полной скорости врезалось в опору моста в Дудергофском канале. Как итог: масса травм, переломов, ушибов и одна клиническая смерть. Свидетели ЧП считают, что все произошло по вине капитана плавательного средства: он якобы был совершенно нетрезв.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru вице-командор яхт-клуба «Балтиец», членом которого являлся управлявший лодкой мужчина, рассказал о событиях, которые предшествовали трагедии.

Максим Никонов пояснил, что перед выходом в плавание капитан любого судна проходит обязательный контроль. В журнал отчета вносятся личные данные, а также дата, время выпуска и швартовки судна, примерный район курсирования. Потому не составило труда узнать, что тот самый Сергей Хренов рассекал по волнам 10 июля дважды. Первый выход его лодки был зафиксирован около 10:30.

«Сергей член клуба более 20 лет. Сегодня в море выходил дважды. Второй выход закончился печально. Его пассажиры и гости нам неизвестны, к сожалению. Они вышли в районе 15:00. Мы, безусловно, не имеем права проводить каких-то тестов, но визуальных признаков алкогольного опьянения ни у капитана, ни у пассажиров не наблюдалось», — подчеркнул вице-командор.

Максим Никонов добавил, что общался с пострадавшими лично за 30 минут до их путешествия по Дудергофскому каналу. Все произвели впечатление адекватных людей. Он также уточнил, что количество пассажиров в лодке не превышало рекомендованных норм — четверо взрослых и двое детей. Маломерные суда типа «Bester 119» могут перевозить не более шести человек.

По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура Петербурга организовала проверку. Обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших в аварии с лодкой в Петербурге.

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