🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июля, растущая Луна в Раке рекомендует представителям знаков зодиака заняться саморазвитием. В этот день не стоит принимать важных решений. Звезды благоволят построению планов на ближайшую рабочую неделю.

♈ Овен

Благоприятный день для любого дела, Овны. Однако звезды советуют найти компромисс между своими желаниями и возможностями.

Космический совет: найдите некий компромисс.

♉ Телец

Тельцы, 11 июля лучше всего день посвятить саморазвитию. Вернитесь к изучению английского языка или прочитайте книгу, содержащую полезную информацию для вашей профессии.

Космический совет: займитесь саморазвитием.

♊ Близнецы

Постарайтесь не принимать крайне важные решения, Близнецы. Старайтесь заниматься менее значимыми делами. Сферу финансов затрагивать в выходной день не стоит.

Космический совет: не принимайте крайне важных решений.

♋ Рак

11 июля, Раки, вас могут порадовать приятным известием деловые партнеры или даже коллеги по работе. Вероятнее всего, что новость станет для вас неожиданностью накануне рабочей недели.

Космический совет: держите контакт с партнерами и коллегами по работе.