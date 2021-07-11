🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июля, растущая Луна в Раке рекомендует представителям знаков зодиака заняться саморазвитием. В этот день не стоит принимать важных решений.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июля, растущая Луна в Раке рекомендует представителям знаков зодиака заняться саморазвитием. В этот день не стоит принимать важных решений. Звезды благоволят построению планов на ближайшую рабочую неделю.

♈ Овен

Благоприятный день для любого дела, Овны. Однако звезды советуют найти компромисс между своими желаниями и возможностями.

Космический совет: найдите некий компромисс.

♉ Телец

Тельцы, 11 июля лучше всего день посвятить саморазвитию. Вернитесь к изучению английского языка или прочитайте книгу, содержащую полезную информацию для вашей профессии.

Космический совет: займитесь саморазвитием.

♊ Близнецы

Постарайтесь не принимать крайне важные решения, Близнецы. Старайтесь заниматься менее значимыми делами. Сферу финансов затрагивать в выходной день не стоит.

Космический совет: не принимайте крайне важных решений.

♋ Рак

11 июля, Раки, вас могут порадовать приятным известием деловые партнеры или даже коллеги по работе. Вероятнее всего, что новость станет для вас неожиданностью накануне рабочей недели.

Космический совет: держите контакт с партнерами и коллегами по работе.

♌ Лев

День подходит для занятий спортом, несмотря на жару. Также хорошее время для достижения поставленных перед собой целей. Если вы уже давно что-то наметили, но никак до дела не доходили руки, то самый лучший момент настал именно сейчас.

Космический совет: займитесь спортом, несмотря на жару.

♍ Дева

Отправьтесь на прогулку на природу, Девы. Свежий воздух, солнце и вода помогут вам восстановить силы и почерпнуть вдохновение.

Космический совет: отправляйтесь на свежий воздух.

♎ Весы

Весам поступит заманчивое предложение. Причем сделает это человек, от которого вы ну никак не ждали подобного. Не упускайте свой шанс, ведь он уникален.

Космический совет: не упустите свой шанс.

♏ Скорпион

Уделите время и внимание уходу за своей внешностью. Скорпионы, от этого зависит успех в новом коллективе. Вечер проведите в кругу самых близких вам людей.

Космический совет: займитесь своей внешностью.

♐ Стрелец

11 июля Стрельцам стоит побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед окружающими и выделите больше времени на устройство личной жизни.

Космический совет: устраивайте личную жизнь.

♑ Козерог

В этот день представителям астрологического символа звезды рекомендуют взяться за работу по дому и выполнять ее с увлечением и рвением. Процесс подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.

Космический совет: возьмитесь за работу по дому.

♒ Водолей

11 июля Водолеям астрологи советуют отправиться на велопрогулку или в небольшое путешествие. Ближе к концу дня стоит заняться домашними делами.

Космический совет: отправляйтесь в небольшое путешествие.

♊ Рыбы

Благоприятными для Рыб в этот день будут занятия, направленные на собственное развитие — самообразование, легкий спорт, медитация. Помните, что во всем необходимо соблюдать меру.

Космический совет: соблюдайте меру в саморазвитии.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

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