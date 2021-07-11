Очередная схватка непримиримых бойцов смешанных боевых искусств (MMA) Конора Макгрегора и Дастина Порье завершилась поражением и серьезным переломом голеностопа для ирландца. И снова неудачный реванш. Бой закончился техническим нокаутом, был прекращен после первого раунда из-за травмы Макгрегора.

Как известно, в 2014 году ирландский спортсмен нокаутировал американца в первом же раунде. С тех пор Порье мечтал отомстить. И в прошлом году исполнил свое желание, одолев противника во втором раунде серией тяжелейших ударов в голову. Макгрегор тогда заявил, что даст ответный бой обидчику, но и в этот раз не справился с ним.

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Перед состязанием ирландец жестко прошелся по сопернику во время трэш-тока, он залихватски прохаживался по октагону — возбужденный и уверенный в себе. В первом раунде он бросился на Порье с мощными лоукиками. Именно эти удары принесли победу Дастину в прошлый раз. Но американец был готов. Он не просто выстоял, но и перехватил инициативу: к концу раунда Макгрегор мог бы пасть нокаутом, если бы не спасительный гонг.

Позже выяснилось, что у одного из спортсменов тяжелая травма, из-за которой бой был остановлен. Преимущество снова было на стороне Порье.

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