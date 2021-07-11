Не выдержал жары: Установлена личность мужчины, открывшего люк самолета в «Шереметьево»

Установлена личность мужчины, открывшего аварийный люк самолета при подготовке вылета из московского «Шереметьево» в турецкую Анталью. Как стало известно 5-tv.ru дебоширом оказался 42-летний Владимир Кузнецов.

Вместе с другими пассажирами рейса он ждал вылета, однако, предположительно, из-за неисправности воздушное судно не отправлялось. Люди изнывали от жары. В результате, по словам очевидцев, один из недовольных пошел на крайность: он открыл вторую левую дверь лайнера, объяснив это тем, что «ему жарко»

Действия возмущенного пассажира привели к тому, что сработала автоматическая система выпуска аварийного трапа. В итоге всех пришлось высадить, а самолет — заменить. Желавший спасти ситуацию «герой» спровоцировал задержку рейса на четыре часа.

В авиакомпании «Россия», которой принадлежит самолет, теперь намерены взыскать издержки с пассажира.

«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери», - говорится в официальном сообщении перевозчика.

Ранее 5-tv.ru показывал, что происходило на борту самолета в "Шереметьево" в момент переполоха.