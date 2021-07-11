Архивное фото: Молодая Пугачева в дерзком мини показала на пляже язык
Поклонники пришли к выводу, что с годами примадонна российской эстрады стала выглядеть только лучше.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев показал архивное фото Аллы Пугачевой, сделанное в 1994 году. На снимке примадонна российской эстрады запечатлена в коротком платье в горох, темных очках и цветном кардигане со вставками в тон основного наряда. Руки звезды украшены золотыми часами и браслетами. В кадре Пугачева позирует на пляже черноморского побережья и показывает язык.
Фото было сделано в то время, когда артистка только вышла замуж за Филиппа Киркова. Подписчики Рустама Солнцева отметили, что сейчас Алла Борисовна выглядит значительно лучше. И это несмотря на то, что тогда певица была моложе почти на 30 лет.
«Это Пугачева? Не узнать певицу совсем»;
«Она сейчас моложе выглядит»;
«Она помолодела на 27 лет за эти 27 лет», — прокомментировали архивный снимок интернет-пользователи.
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Не обошлось без шуток в адрес Пугачевой. Некоторые фолловеры Солнцева, не признали в женщине на фото Аллу Борисовну. Они предложили свои варианты на тему, кто может быть запечатлен на снимке из 90-х.
«Алла Михеева?»;
«На секунду мне показалось, что рыжий из „Иванушек“»;
«А я думала это Серов покрасился», — написали юзеры.
Звезда отечественной эстрады сейчас все реже появляется на публике. Она все больше времени проводит с семьей. Ее супруг — Максим Галкин регулярно делится кадрами, на которых 72-летняя Пугачева играет с Гарри и Лизой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, внучка Аллы Пугачевой исполнила кубинский танец вместе с отцом.
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