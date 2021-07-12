🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Дорогие Раки, верите ли вы, что нужно нести на своих плечах тяжесть всего мира? Считаете ли вы, что вам нужно исцелить или исправить другого человека? Как бы вы не ответили, правда в том, что единственный человек, которого вы можете изменить, — это вы сами. Освободитесь от иллюзии. Тогда вы сможете заменить лишние опасения позитивными эмоциями и найти возможности для прорыва.

Космический совет: сконцентрируйтесь сегодня на своих делах, а не решении чужих проблем.

Вы чаще других берете на себя больше, чем можете выдержать, Близнецы. Не самые приятные впечатления, которые звезды обещают вам сегодня, со 100-процентной вероятностью помогут вам отказаться от избыточной самостоятельности. Откажитесь от решения чужих проблем и займитесь своими делами.

Космический совет: помните, что вы не одиноки, когда решитесь на важный шаг.

Проблема в том, что вы склонны думать, будто вынуждены делать все в одиночку. Это далеко от истины. Вы — посредник Вселенной. Усвойте это и почувствуйте поддержку звезд. Сделайте следующий шаг с внутренним знанием того, что вас любят и поддерживают. Так вы гораздо сильнее приблизитесь к успеху.

Звезды призывают вас сегодня не быть серьезными, Овны. Слейтесь с музыкой и потанцуйте от всей души. Забудьте о необходимости быть продуктивными. Легкое отношение к жизни не только восстановит нарушенное душевное равновесие, но и поможет создать пространство для чудес.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июля, растущая Луна растущая Луна в знаке Лев благоволит творчеству и движению навстречу мечтам. Звезды будут на стороне тех, кто признает себя посредником Вселенной и примет ее советы.

♌ Лев

Проблема в том, что мы считаем, что должны все делать сами. Что мы несем полную ответственность за то, чтобы в нашей реальности происходили большие события. Что мы забываем, так это то, что находимся в руках Вселенной. Поэтому совершенствуйте искусство сотворчества, Львы. Позвольте тому, что должно быть вашим, влиться в ваше существование. Нахождение правильного баланса между действием и бездействием поможет вам создать пространство для чудес.

Космический совет: найдите баланс между работой и отдыхом.

♍ Дева

Вы не во всем согласны с вашим партнером, и это нормально. Он — солнце, а вы — Луна; противоположности, которые вместе сияют на небе. Думайте о различиях между вами как о возможности глубже заглянуть внутрь себя и вырасти духовно. Чем больше любви и принятия вы принесете, тем сильнее расцветут ваши отношения.

Космический совет: безусловная любовь и принятие выведут ваши отношения на новый уровень.

♎ Весы

Весы, вы делали для других все и отдавали очень много — безоговорочно наливали из своей чашки столько, что самому почти ничего не осталось. Сегодня звезды рекомендуют вам немного изменить подход. Позволить себе быть эгоистом; пусть другие постараются для вас. Вы будете ошеломлены, осознав, как сильно вас любят и поддерживают.

Космический совет: позвольте себе сегодня быть эгоистом и получить поддержку других.

♏ Скорпион

Пришло время прогнать темные тучи печали, Скорпионы. Пора преобразовать негативные эмоции в радость и блаженство. Созовите друзей и близких, чтобы отпраздновать ваши прошлые и будущие успехи. Хорошая новость в том, что переход Луны в знак Рака укрепит ваши отношения и поможет вам осознать всю любовь, которая окружает вас.

Космический совет: преобразуйте негативные эмоции в чувство радости.

♐ Стрелец

Если полнолуние сигнализирует о завершении чего-то, то наступившее новолуние приносит с собой надежду и оптимизм. Оно также напоминает о том, что вы всегда можете начать все сначала. Освободитесь от печали, меланхолии и разочарования, заменив их чувством радости и блаженства. Вселенная открывает вам свои тайны именно в таком состоянии. Космический совет: помните, что никогда не поздно начать все сначала.

♑ Козерог

Наступившее новолуние принесло с собой надежду и возможности посеять новые семена и начать движение в направлении своей мечты. Итак, прислушайтесь к шепоту Вселенной, Козероги. Идея, которая посетит вас в этом состоянии, будет стоить миллион долларов. Она заслуживает того, чтобы ее в ближайшее время воплотили в жизнь.

Космический совет: прислушайтесь к шепоту Вселенной. Вас посетит идея на миллион долларов.

♒ Водолей

Три важнейших слова на сегодня для Водолеев: исследование, исследование, исследование. Пока вы на правильном пути, но план необходимо доработать. Более глубокое изучение предмета поможет вам добавить недостающее звено и даст вам преимущество перед конкурентами. Однако не слишком зацикливайтесь: важно поддерживать баланс и выделять время для отдыха. Это поможет вам не перегореть и сохранить силы для творчества.

Космический совет: вам нужно доработать свой план для достижения цели, но не переусердствуйте.

♊ Рыбы

Движение — это лекарство, Рыбы. Так же обстоит дело с искусством, музыкой и театром. Но одному из самых творческих знаков зодиака не нужно напоминать об этом, не так ли? Сегодня звезды призывают вас не душить свои творческие порывы и слиться с ритмом Вселенной. Чем сильнее вы отпустите идею о том, кем вам нужно быть, тем больше обретете свободы.

Космический совет: творчество спасет вас от переживаний и страданий.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля.