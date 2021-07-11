Какой цвет приносит счастье каждому из знаков зодиака?

Для каждого знака существует один или несколько цветов, которые привлекают счастье и удачу.

Овен

Для этих представителей стихии огня идеально подходит яркий красный цвет. Насыщенный жгучий оттенок ассоциируется со смелостью и силой, присущей Овнам. Рожденным под этим знаком, стоит обратить внимание на этот цвет при выборе одежды или составлении дизайн-проекта своего жилища.

Телец

Для Тельцов лучшим цветом станет спокойный синий. Для представителей этого знака зодиака также подойдет розовый. При смешивании зеленого с желтым и белого с красным получаются цвета, несущие в себе умиротворение и уверенность.

Близнецы

Энергичным Близнецам стоит обратить внимание на желтый. Яркий цвет принесет представителям зодиакального круга уверенность в себе. Он также поможет Близнецам раскрыть свой творческий потенциал. Зеленый – еще один цвет, которых подходят этим представителям стихии воздуха. Он поможет им укрепить свое здоровье.

Рак

Для этих представителей зодиакального круга лучше подойдет серый цвет. Спокойные оттенки помогут переменчивым Ракам контролировать свои эмоции. Также рожденным, под этим знаком зодиака, стоит обратить внимание на яркий оранжевый. Этот цвет способен зарядить Раком позитивной энергией и поднять им настроение.

Лев

Для Львов подойдет благородный золотой. Этот цвет дарует им внутреннюю силу, красоту и удачу, сопутствующую во всех начинаниях. Не стоит забывать, что эти представители стихии огня экспрессивны и порой резки в своих высказываниях. Быть менее подверженными негативным эмоциям им может белый цвет.

Дева

Девам стоит обратить свое внимание зеленый и коричневый цвета. Эти оттенки ассоциируется с дарами природы, поэтому они отлично подходят для этих представителей стихии земли. Зеленый – это символ процветания. Он поможет Девам обрести новые таланты, стать успешнее и сильнее, как морально, так и физически.

Весы

Для этих представителей стихии воздух подходят пастельные оттенки. Голубой, светло-зеленый и цвет морской волны помогут Весам обрести гармонию. Эти цвета способны собрать мысли этих представителей зодиакального круга и направить их на нужный лад.

Скорпион

Для ярких Скорпионов лучшим цветом станет пурпурный. Этот оттенок одарит рожденных под этим знаком зодиака положительными эмоциями. Помогут справиться с негативом также темные оттенки красного. Эти насыщенные цвета отражают таинственность, присущую Скорпионам. Не плохим сочетанием к красному станет черный. На первый взгляд он поможет показаться мрачным. Но если к нему присмотреться, то черный заиграет новыми красками. Этот цвет по истине можно назвать благородным.

Стрелец

Стрельцам подойдут все оттенки фиолетового. Яркий цвет характеризует этих представителей зодиакального круга, как амбициозных людей. Неплохим сочетанием для Стрельцов станет комбинация синего и красного. Эти два цвета кажутся полными противоположностями, поэтому они идеально характеризуют представителей этих зодиакального круга.

Козерог

Козерогам, любящим спокойствие, стоит отдать предпочтение светлым тонам. Белый, бежевый, нежно-розовый – эти цвета принесут им умиротворение и душевный покой. Эти представители зодиакального круга порой поддаются своим эмоциям, поэтому светлые тона помогут им научиться контролировать свой гнев. Не плохим цветом для Козерогов станет коричневый. Он олицетворяет стабильность, которую ищут во всем рожденные под этим знаком.

Водолей

Звезды советуют Водолеям обратить внимание на светлые оттенки голубого и зеленого. Эти цвета принесут этим представителей зодиакального круга спокойствие, которое они так ищут. Более того, эти тонна помогут этим водным знакам обрести гармонию, которой им порой так не хватает. Еще один цвет, который способен одарить Водолеев душевным теплом – это серебристый. Но стоит быть аккуратными, внедряя этот оттенок в свой гардероб, чтобы не превратиться в сороку.

Рыбы

Умиротворенным Рыбам подойдут яркие цвета. Фиолетовый и оранжевым помогут порой чересчур спокойным представителям водной стихии стать более эмоциональными. Насыщенные оттенки сделают их более раскованными и менее застенчивыми. Скромным Рыбам давно пора дать волю чувствам и наконец-таки выплеснуть свои эмоции наружу.

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