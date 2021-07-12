СК проверит действия экипажа лайнера, пассажир которого открыл аварийный люк

Следственный комитет проверит действия экипажа авиарейса Москва — Анталья, пассажир которого открыл дверь, чтобы проветрить самолет из-за неработающей системы кондиционирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СК РФ.

«Следствие даст правовую оценку как действиям мужчины, открывшего дверь, так и действиям сотрудников авиакомпании, допустивших нахождение пассажиров на борту лайнера при неработающей системе кондиционирования», — рассказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что после замены борта все пассажиры улетели в Турцию, в том числе открывший дверь.

Минувшим вечером в «Шереметьево» по неизвестным причинам был задержан вылет рейса Москва — Анталья. Около 500 туристов оказались запертыми в душном салоне, где не работала система вентиляции. Не выдержав жары, один из пассажиров открыл аварийную дверь лайнера, что привело к выпуску надувного трапа. Пассажиров пришлось пересаживать на другой самолет. Вылететь в Турцию им удалось лишь спустя четыре часа.

Позднее выяснилось, что виновником инцидента стал пианист и преподаватель консерватории имени Чайковского. Перевозчик намерен потребовать с мужчины компенсацию.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с пассажира, самовольно открывшего аварийный люк самолета, компания может потребовать компенсацию в размере нескольких сотен тысяч рублей. Кроме того, он, скорее всего, будет внесен его в черный список. В то же время ответственность за действия пассажиров на борту несут члены экипажа воздушного судна. В связи с этим еще предстоит выяснить, почему так легко открылся аварийный люк.