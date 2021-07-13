Пропала единственная наследница Нонны Мордюковой — ее родная сестра

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Оксана Тарасова
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Бывшая невестка Натальи Катаевой заявила, что в течение нескольких месяцев не может дозвониться до родственницы.

Пропала единственная наследница Нонны Мордюковой — ее родная сестра

Фото: www.globallookpress / Mikola Gnisyuk

Одна из трех сестер народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева, которая к тому же является ее главной наследницей, пропала без вести. Знаменитой актрисы не стало в 2008-м, в последние годы жизни именно Катаева ухаживала за ней, после чего проводила в последний путь. Все имущество звезды советского кинематографа было завещано ей.

В 2019 году скончался сын Натальи Катаевой, к тому моменту выяснилось, что у мужчины были внебрачные дети. Родство было подтверждено генетической экспертизой, а новоиспеченная бабушка позаботилась и о новых родственниках. Наследство — а именно квартиру в Лаврушинском переулке Москвы — сестра Мордюковой разделила на части, каждому ребенку ее сына досталась доля.

Позже стало известно, что ужиться вместе близкие люди не смогли. У каждого были планы на свою долю, договориться не получалось. Между ними возникали ссоры, Катаева даже поставила железную дверь, чтобы никто не мог проникнуть в ее комнату. Несколько месяцев назад, по словам бывшей невестки пропавшей Лилианы Новиковой, она перестала выходить на связь. В апреле Новикова хотела поздравить Катаеву с 85-летием, но звонок остался без ответа.

«Все телефоны заблокированы. Мы не знаем, где она», — сообщила Лилиана в эфире ток-шоу на Первом канале.

Близкие начинают подозревать, что Катаеву могут удерживать в квартире силой, вынуждая переписать квартиру. По словам Новиковой, она была уверена, что рядом с пожилой женщиной надежные люди, которым можно доверять, однако эта уверенность слабеет. В ближайшее время, если Наталья Катаева не выйдет на связь, родственники планируют обратиться в полицию.

Похоже, война за наследство может начиаться (а оценивается оно, по некоторым данным, в 100 миллионов рублей) и в семье недавно скончавшегося Владимира Меньшова. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, близкие ожидают появления неких неизвестных родственников режиссера.

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