Война за наследство: источник сообщил о новых претендентах на имущество Меньшова
Актриса, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала о «скелетах в шкафу» оскароносного режиссера.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
За наследство умершего от последствий коронавируса Владимира Меньшова может начаться настоящая война, так как не исключено, что в ближайшее время объявятся неизвестные пока родственники режиссера. Об этом изданию «Собеседник» сообщила попросившая не называть ее имени актриса.
«Все мы знаем, что после смерти известных мужчин появляются внебрачные дети, которые тоже претендуют на имущество. Думаю, Меньшов — не исключение. Все мы считаем, что за его миллионы начнется самая настоящая война. Всем хочется лакомый кусочек», — цитирует издание неназванный источник.
Актриса напомнила, что Меньшов не всегда был верен своей супруге Вере Алентовой: они расходились на несколько лет, в течение которых режиссер жил с актрисой Людмилой Туевой. Вскоре после их расставания у Туевой родился сын, в связи с чем сразу поползли слухи, что это ребенок режиссера.
«Наверняка, у Меньшова, такого видного мужчины, были и другие скелеты в шкафу. Так что наследство Володи может уйти и в чужие руки, о которых мы скоро узнаем», — говорит актриса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что наследство режиссера Владимира Меньшова оценивается приблизительно в 100 миллионов рублей. Среди главных активов, которые достанутся наследникам, — трехкомнатная квартира в Олимпийской деревне, квартира в центре Москвы на 3-й Тверской-Ямской улице и загородный дом вблизи села Игнатово Дмитровского района Московской области. В числе законных претендентов на это имущество — супруга режиссера Вера Алентова и его дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
- 9 июл
- «Пассажиры аплодировали»: Олешко довел поклонников до слез историей о полете с Меньшовым и Алентовой
- 8 июл
- Дочь Меньшова совершила обряд над гробом отца — видео
- 8 июл
- Вера в мечту и божье дело: каким Владимира Меньшова запомнят близкие и поклонники
- 8 июл
- «Как долго я тебя искала» — яркие фразы из фильмов и жизни Владимира Меньшова
- 8 июл
- Видео: могила Меньшова на Новодевичьем кладбище утонула в цветах
- 8 июл
- Москва поверила слезам: в Доме кино простились с Владимиром Меньшовым
- 8 июл
- «Все. Все. Все. . .» — Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище
- 8 июл
- «Давай уже помиримся»: Александр Рапопорт о последнем разговоре с Меньшовым
- 8 июл
- Зависть богов: главные женщины в жизни Владимира Меньшова
- 8 июл
- Отпевание режиссера Владимира Меньшова состоялось в московском храме
Читайте также
88%
-0.73 88.14
-0.64
Нашли ошибку?