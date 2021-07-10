Война за наследство: источник сообщил о новых претендентах на имущество Меньшова

За наследство умершего от последствий коронавируса Владимира Меньшова может начаться настоящая война, так как не исключено, что в ближайшее время объявятся неизвестные пока родственники режиссера. Об этом изданию «Собеседник» сообщила попросившая не называть ее имени актриса.

«Все мы знаем, что после смерти известных мужчин появляются внебрачные дети, которые тоже претендуют на имущество. Думаю, Меньшов — не исключение. Все мы считаем, что за его миллионы начнется самая настоящая война. Всем хочется лакомый кусочек», — цитирует издание неназванный источник.

Актриса напомнила, что Меньшов не всегда был верен своей супруге Вере Алентовой: они расходились на несколько лет, в течение которых режиссер жил с актрисой Людмилой Туевой. Вскоре после их расставания у Туевой родился сын, в связи с чем сразу поползли слухи, что это ребенок режиссера.

«Наверняка, у Меньшова, такого видного мужчины, были и другие скелеты в шкафу. Так что наследство Володи может уйти и в чужие руки, о которых мы скоро узнаем», — говорит актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наследство режиссера Владимира Меньшова оценивается приблизительно в 100 миллионов рублей. Среди главных активов, которые достанутся наследникам, — трехкомнатная квартира в Олимпийской деревне, квартира в центре Москвы на 3-й Тверской-Ямской улице и загородный дом вблизи села Игнатово Дмитровского района Московской области. В числе законных претендентов на это имущество — супруга режиссера Вера Алентова и его дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.