Премьера на 9 день после смерти: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Телеведущая опубликовала полуторачасовую беседу с легендарным режиссером Владимиром Меньшовым, в которой задала самые неудобные вопросы и получила честные ответы.
Фото: Instagram @juliavmenshova
На девятый день после смерти режиссера Владимира Меньшова его дочь, телеведущая и актриса Юлия Меньшова, опубликовала на своем YouTube-канале интервью с ним. Роковым совпадением стало то, что именно она стала последним журналистом, побеседовавшим с мэтром.
«Мы сняли это интервью в конце апреля 2021 года. Я хотела, чтобы оно стало первым на моем канале. Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы. Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что сначала мая его здоровье стало резко ухудшаться, и мы откладывали просмотр… Я говорила: „Знаешь, получилось очень хорошо“. Папа улыбался, но отвечал: „Это мы посмотрим“. Сегодня девять дней, как папы нет. Пап, надеюсь, ты смотришь», — такими строчками от автора начинается интервью.
Меньшова вспомнила военную традицию, которую очень любил ее отец — когда после долгой траурной музыки на похоронах, в самом финале военный оркестр непременно играет радостный марш. По мнению режиссера, закончить трагическое событие такой бравадой — значит, проявить мужество, утвердить, что жизнь неизменно продолжается. Несмотря ни на что.
«Я надеюсь, что этот фильм станет отчасти таким вот „маршем“ в его честь. А печаль будет становиться все светлее. Жизнь папы продолжается. Теперь в нашей памяти», — добавила Меньшова.
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Мама телеведущей и жена режиссера Вера Алентова попала в больницу с коронавирусом в конце июня. Это произошло через несколько дней после того, как инфекция была выявлена у Владимира Меньшова. Утром 5 июля его не стало. Через два месяца режиссеру могло исполниться 82 года. Ко дню похорон супруга, Алентову уже выписали из больницы. Прощание с легендарным режиссером состоялось 8 июля в Доме кино. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли похороны именитого режиссера на Новодевичьем кладбище Москвы.
Владимир Валентинович Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, председатель Общественного совета при ФСИН России, прославленный педагог, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Зритель знает его как автора картин «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», а так же как разнопланового и неизменно точного актера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о фильме Меньшова, который он не успел снять при жизни. Сюжет картины раскрыли коллеги покойного мастера.
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