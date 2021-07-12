«Так неохота, чтоб он умирал»: врачи не могут вывести Петра Мамонова из комы

Актера и рок-музыканта Петра Мамонова не могут вывести из комы. Об этом, а также о своем страхе за жизнь артиста рассказала супруга Ольга. По ее словам, медики пытаются сделать дыхание знаменитого пациента хотя бы частично самостоятельным. Они также отменили все препараты, поддерживающие состояние искусственной комы. Однако в себя лидер группы «Звуки Му» не приходит.

«Ничего хорошего. Дыхание по-прежнему на ИВЛ, хотя некоторые дыхания самостоятельно происходят. Там машину можно отрегулировать, чтобы какие-то дыхания были самостоятельными, он с этим справляется, но он не выходит из комы, хотя все препараты отменили. А выходить он не выходит. Медленно очень как-то. Делает неосознанные какие-то движения: глаза откроет-закроет, рукой пошевелит», — рассказала Мамонова.

Супруга музыканта считает дни, проведенные им в стенах госпиталя в подмосковной Коммунарке. Мамонова отвезли в больницу 16 дней назад после того, как он начал задыхаться. До этого лечение от коронавируса он проходил в своем загородном доме. Вот уже 12 дней актер подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивают, как стабильно крайне тяжелое.

Тон беседы с Ольгой Мамоновой может навести на мысль, что надежда на благополучное выздоровление мужа становится все слабее. Женщина с грустью вспоминает время до госпитализации, когда артист пребывал в хорошем расположении духа, посвящал себя ежедневной молитве, и ничто не предвещало беды.

«Остался бы жив, так неохота, чтоб он умирал. Он так жил хорошо в последнее время… Добрый был, молился, молился, ну так бы и жил еще. Хороший у него был период жизни… Я только одно понимаю, что они хотят его вывести из этой комы, в которую они его отправили, а у них не очень-то получается», — поделилась Мамонова.

Петр Мамонов известен широкому зрителю по фильмам «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина и картинам Сергея Лобана «Пыль» и серии «Шапито-шоу». Он также сыграл вместе с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в культовой драме «Игла». За «Остров» и «Такси-блюз» Мамонов получил престижные премии «Золотой орел» и «Ника» за лучшую мужскую роль. Президент РФ Владимир Путин накануне наградил находящегося в реанимации артиста орденом дружбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Мамонова пожаловалась на людей, распространяющих слухи и заранее «похоронивших» ее мужа.