Огромная разница: фанаты оценили лицо Виктории Бони с фильтрами и без

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Мария Евстигнеева
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Инстадива попросила поклонников оценить ее привлекательность в Instagram.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @victoriabonya

Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала своим подписчицам в Instagram разницу, между тем как она выглядит с применением фильтров и без. Инстадива записала видеоролик, в котором наглядно продемонстрировала секреты своих красивых публикаций.

«Меня часто спрашивают, зачем ты делаешь фильтры, если такая красивая? А фильтры для меня — это эстетика, такая другая и приятная картинка», — обратилась Боня к подписчикам и предложила им решить, какой из вариантов выглядит наиболее привлекательно; сама она принципиальной разницы не увидела.

Instagram @victoriabonya

Фолловерам понравился такой честный подход. Некоторые принялись обсуждать ее красоту в комментариях.

«Вика, красотка такая. Я тоже люблю для эстетики, хоть и разницы большой нет»;

«Виктория ваши фильтры самые крутые! Максимально естественны и при этом подчеркнуты достоинства», — написали пользователи.

Однако нашлись и те, кто поставил под сомнение Бони утверждение о том, что на ее втором видео нет фильтров. Многие отмечали, что при отказе от цифровой обработки Виктория начинает выглядеть заметно старше. Множество поклонников отметили, что Виктории пора похудеть.

«Мне одной показалось, что переход на фильтр неестественно желтит и выглядит как будто переход с одного фильтра на другой фильтр?»

«И не такая вовсе! Без фильтра хуже намного»;

«Похудеть бы не мешало», — отметили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня рассказала, как стать женщиной-богиней и увеличить свой доход.

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