Огненное видео! После падения грузовика с моста на газовую трубу в Саратове начался мощный пожар

После падения грузовика с путепровода на газовую трубу в Саратове начался мощный пожар. ЧП произошло в Заводском районе города около 14 часов дня в четверг, 15 июля. По словам очевидцев, высота пламени достигает 10-15 метров.

На место падения большегруза с путепровода в Саратове работают сотрудники экстренных служб. Пожарные пытаются справиться с пламенем. Подача газа по трубе прекращена.

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В настоящий момент движение по путепроводу временно остановлено. Автомобилистов просят продумать альтернативный маршрут. Сведения о пострадавших и погибших не поступали. Сейчас выясняется, почему КАМАЗ упал с моста.