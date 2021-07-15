Огненное видео! После падения грузовика с моста на газовую трубу в Саратове начался мощный пожар

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Алиса Маркова
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На место падения большегруза с путепровода в Саратове работают сотрудники экстренных служб. Пожарные пытаются справиться с пламенем.

Фото, видео: ВКонтакте @sarinform, @64saratov; Соцсети

После падения грузовика с путепровода на газовую трубу в Саратове начался мощный пожар. ЧП произошло в Заводском районе города около 14 часов дня в четверг, 15 июля. По словам очевидцев, высота пламени достигает 10-15 метров.

На место падения большегруза с путепровода в Саратове работают сотрудники экстренных служб. Пожарные пытаются справиться с пламенем. Подача газа по трубе прекращена.

ВКонтакте @sarinform

В настоящий момент движение по путепроводу временно остановлено. Автомобилистов просят продумать альтернативный маршрут. Сведения о пострадавших и погибших не поступали. Сейчас выясняется, почему КАМАЗ упал с моста.

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