«Обращайтесь»: Шишкова заявила о готовности снова родить от Тимати

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова снова готова родить от рэпера. Такой вывод сделали поклонники знаменитостей из-за недвусмысленного комментария, который оставила Алена под его снимком в Instagram.

Тимати опубликовал совместную фотографию с семилетней дочерью Алисой, которую ему родила Шишкова. Сейчас рэпер вместе с наследницей отдыхают на Мальдивах, где планируют пробыть до сентября. На фотографии Тимати держит ребенка на руках, вместе они позируют на фоне лазурного берега и пальм.

«Спасибо маме за длинные ноги», — подписал публикацию рэпер.

Шишкова не растерялась и написала свой комментарий, который всколыхнул активность среди фолловеров.

«Обращайтесь», — написала она.

Instagram @timatiofficial

Подписчики Тимати предположили, что Алена намекнула на то, что снова готова родить ребенка экс-боэйфрэнду.

«Ого, ничего себе предложение!»

«Еще одну девочку можно»;

«Если это шутка, то выглядит она крайне вульгарно… Это на мой взгляд. Возможно, конечно, у них такая принятая манера общения», — написали подписчики.

Напомним, это далеко не первый совместный отдых рэпера с дочерью в райских краях. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Тимати поздравил дочь с днем рождения на Мальдивах.