За шесть дней до комы: видео с последнего концерта тяжелобольной МакSим
38-летняя певица находится в крайне тяжелом состоянии. Ее легкие почти отказали — выручает лишь аппарат ИВЛ. COVID пока не подтвержден.
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий
Певица МакSим почти месяц пребывает в состоянии искусственной комы. 16 июня ее госпитализировали с подозрением на COVID-19 — артистка почти не могла дышать, температура тела была запредельной. Многочисленные тесты наличие инфекции в организме не подтвердили, но уже через два дня звезду пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Легкие не справлялись.
Сегодня медики боятся давать какие-либо прогнозы относительно состояния МакSим. Из официальных диагнозов — запущенная пневмония и давние проблемы с печенью. Врачи днем и ночью следят за артисткой, делают все возможное, чтобы вернуть ее к нормальной жизни.
Можно ли было предотвратить беду? Таким вопросом то и дело задаются фанаты МакSим. Специалисты уверенно отвечают «да». Медики считают, что певица допустила фатальную ошибку, согласившись выступать на концерте ко Дню России в Казани. Уже тогда она чувствовала себя крайне плохо. Медлить с обращением в больницу было нельзя.
«Болезнь дает страшную нагрузку на дыхательную систему. За счет сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать», — комментировал ситуацию пульмонолог Сергей Пурясев.
Тогда в Казани МакSим целый час пела живьем, собрав последние силы. Она мечтала порадовать поклонников после долгого перерыва в певческой карьере. Хоть артистка и пыталась держать лицо, зрители понимали: каждая фраза, каждое движение селебрити дается с большим трудом.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какая судьба уготована певице МакSим, по мнению астролога.
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