Певица МакSим почти месяц находится в состоянии искусственной комы. Звезду госпитализировали со всеми признаками COVID-19, однако тесты показали отрицательный результат. С 18 июня артистка подключена к аппарату ИВЛ — поражение легких обширное. Врачи не дают никаких прогнозов. В любую секунду состояние любимицы может измениться и в лучшую, и в худшую сторону.

Поговаривают, что болезни человеку даются не просто так. Это — испытания, преодолев которые можно расплатиться за грехи и начать жизнь заново. Такого мнения придерживается и астропсихолог, таролог Олеся Мезенцева. В беседе с 5-tv.ru эксперт сделала расклад на МакSим и по дате рождения звезды рассчитала, какие препятствия приготовила ей судьба.

Будет жить?

Мезенцева отметила, что 2021-й для артистки — очень сложный год. Ей покровительствуют цифры 4 и 2. В нумерологии это означает, что человеку предстоит серьезно поработать с кармическими задачами; возможно, отработать какие-либо родовые программы, спорные ситуации.

«Кома — это тяжелое состояние, пусть она даже искусственная. Это может говорить о том, что какие-то ситуации певица просто не прошла и Вселенная дала ей некую паузу», — подчеркнула астролог.

Таролог отметила, что майский и июньский сценарии, когда МакSим срочно понадобилась помощь медиков, может повториться в сентябре. Не исключено, что звезда на самом деле находится на грани смерти, но точного ответа на вопрос, выживет она или нет, ни одна эзотерическая наука никогда не даст.

«МакSим нужна будет помощь, а дальше у нее идет повышение энергии, жизненного уровня. Это можно прогнозировать как улучшение здоровья. Но это лишь приблизительный прогноз», — заключила Олеся Мезенцева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что знает о состоянии больной МакSим музыкальный критик Сергей Соседов и почему он фактически назвал диву «трупом».