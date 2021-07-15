Выживший в аварии с правнуком Тютчева оказался беглым мошенником

Очередной трагедией завершилась авария с электросамокатом в Москве. При столкновении с транспортным средством погиб велосипедист. Позднее выяснилось, что это был правнук знаменитого поэта Федора Тютчева — известный биолог, доктор наук Иван Пигарев. Второй мужчина, к счастью, выжил, но попал в больницу со множественными травмами. Как пишет News.ru со ссылкой на СМИ, это — беглый мошенник, белорус Петр Ворошень.

Все инкриминируемые минчанину преступления были совершены в начале 2010-х. По данным Onliner, он лихо обманул пользователей сети на 100 тысяч долларов и быстро переправился на Украину, где его фактически невозможно было достать. Позже, судя по всему, перебрался в Россию.

По версии следствия, Ворошень позиционировал себя как трейдер. Он перекладывал деньги из карманов одних людей, в другие, постоянно занимая их под высокие проценты, но в итоге накопил столько долгов, что не мог расплатиться. От действий мошенника, предварительно, пострадали 14 человек.

В интернете по сей день существует форум, посвященный Петру. Потерпевшие, кажется, совсем отчаялись найти злоумышленника.

«Надо идти в суд, все вместе!»

«Как поиски гражданина? У меня он тоже взял деньги!»

«Набрал денег в долг в Минске и скрылся! Также на него висит три претензии в МИД. Если у кого есть сведения о местонахождении, прошу сообщить!» — требуют обиженные белорусы.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему правнука Федора Тютчева не удалось спасти после аварии с самокатчиком.