«У каждого — своя жизнь»: Пригожин отказался решать проблемы сына с кредиторами

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 466

В жилище Дмитрия пытались проникнуть сотрудники микрофинансовой организации. По словам адвоката мужчины, это было совершенно незаконно.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif; 5-tv.ru

Бывшая семья Иосифа Пригожина переживает нелегкий период. Первых супругу, тещу и дочь продюсера выселили из квартиры из-за финансовых махинаций со стороны аферистов, а теперь проблемы начались у сына бизнесмена Дмитрия. На днях квартиру молодого мужчины в центре Москвы пытались вскрыть сотрудники микрофинансовой организации. Как выяснилось, действия были совершенно незаконными.

В интервью 5-tv.ru Пригожин честно признался, что решать чужие проблемы не видит смысла. Он отметил, что в курсе ситуации, но Дмитрий, как взрослый человек, должен разбираться со злоумышленниками самостоятельно.

«Знаете, Дмитрию 32 года. У каждого человека своя жизнь. Что делать, если государство не защищает таких граждан, как Дмитрий? Это вызывает только грусть и расстройство», — отметил продюсер.

Хорошо известно, что закон о запрете работы микрофинансовых организаций только рассматривается правительством РФ. Несмотря на то, что в 2019 году Центробанк ужесточил требования к их деятельности, установив максимальною процентную ставку на уровне 1% в день и запретив выдавать займы под залог единственного жилья, некоторые МФО все еще продолжают работать. Большинство «выживших» держится за счет лазеек в законодательстве.

К счастью, помимо звездного родственника у Дмитрия Пригожина есть хороший адвокат. Днем Виталий Бородин сообщил, что правоохранители уже разбираются с ситуацией вокруг «рейдерского захвата» квартиры. Он ожидает, что все виновные получат по заслугам.

Instagram @vnborodin.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Иосиф Пригожин осудил выселенных из квартиры родственников.

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