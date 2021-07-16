«Не совсем развитые люди»: Алексей Кортнев о фанатах Баскова и Пугачевой

|
Оксана Тарасова
1 048

По мнению лидера группы «Несчастный случай», российская эстрада, мягко говоря, не совершенствует в публике музыкальный вкус.

«Не совсем развитые люди»: Алексей Кортнев о фанатах Баскова и Пугачевой

Фото: www.globallookpress / Natalya Loginova

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев жестко прошелся по российским эстрадным исполнителям и заявил, что поклонники главных звезд, вроде Аллы Пугачевой и Николая Баскова, неразвитые в музыкальном плане люди.

Примадонна и мегапопулярный натуральный, как он сам уверяет, блондин уже стали «жертвами» Кортнева в одном из прежних его интервью. Тогда артист предположил, что фанаты упомянутых исполнителей имеют проблемы с мозгами. Хоть с ними (с фанатами. — Прим. ред.) и беда, это не страшно, все равно скоро помрут, вспоминает слова рокера Starhit.ru.

С тех пор Кортнев свое мнение не поменял. Он по-прежнему считает, что россияне не избалованы хорошей качественной музыкой, так как на сцене все те же звезды, которых навязывают телебоссы. Артист уверен, что большинство людей даже не задумываются о том, что слушают.

«Оценка мозговой деятельности другого человека — вещь крайне субъективная, может, это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль», — заявил Кортнев в эфире канала RTVi.

Лидер «Несчастного случая» все же не назвал весь отечественный шоу-бизнес безнадежным. Так, ему, к примеру, импонирует певица Монеточка, особенно ее композиции «Ночной ларек» и «Нимфоманка». По словам Кортнева, молодая исполнительница — очень умный автор. При этом ознакомиться с произведениями нашумевшего рэпера Алишера Моргенштерна, которого слушают даже в судах, музыкант пока не успел. Вероятно, телебоссы менее активно продвигают кумиров молодежи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус оставил Алексея Кортнева без квартиры.

Читайте также

+30° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
Рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
Навстречу рекордам! Аэропорта Симферополя принял более трех миллионов пассажиров с начала года
20:05
Российское общество «Знание» проведет прямой эфир с главой Минздрава по вопросам вакцинации
19:52
«Хорошо, что не полетели»: пассажирка аварийно севшего в Томской области Ан-28
19:41
Как нашли пропавших в горах Сочи школьников?
19:33
«Я верю»: Фониатр оценила шансы МакSим петь после длительного пребывания на ИВЛ
19:31
Запись последних переговоров пилотов Ан-28 с авиадиспетчерами

Сейчас читают

Юсуф Раисов победил Махно техническим нокаутом
Путин указом сменил замминистра внутренних дел РФ
"Соображать было некогда": пилот о спасении людей при посадке Ан-28
Рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака
«Я верю»: Фониатр оценила шансы МакSим петь после длительного пребывания на ИВЛ

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака