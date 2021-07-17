🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июля, на растущей Луне идеально заниматься планированием дел и анализом пережитого. Выходной день прекрасно подходит для решения бытовых вопросов, дальних поездок. Важно отказаться от участия в спорах и конфликтах. К каждому слову нужно относиться щепетильно. Собирайте информацию — это поможет при возникновении проблем в будущем.

♈ Овен

Овен, этот день принесет массу положительных эмоций, но только в случае, если вы не будете встревать в конфликты. В силу характера вы слишком нервно реагируете даже на незначительные перемены. Поверьте: сейчас они к лучшему. Будьте открыты миру, а в делах полностью доверяйте внутреннему голосу.

Космический совет: во всем доверяйте интуиции — она не подведет.

♉ Телец

Телец, 17 июля для вас — день неожиданных открытий. Вы давно хотели совершить прорыв в карьере, и этот момент наступил! Делайте все, что считаете нужным, смело соглашайтесь на свидания и подписывайте важные бумаги. Вам крупно повезет, уж поверьте!

Космический совет: будьте готовы к новым встречам.

♊ Близнецы

Близнецы, по своей природе вы — скрытный человек. Это ни плохо, ни хорошо, но порой заводит вас в тупиковые ситуации. Привычка держать эмоции при себе серьезно бьет по психике, поэтому научитесь делиться пережитым хотя бы с родными. Так даже засыпать станет легче.

Космический совет: обсудите с близкими волнующие проблемы.

♋ Рак

Рак, вы слишком сильно пытаетесь угодить людям и всякий раз от этого страдаете. Может, пора сделать выводы и изменить стратегию ведения дел? Начните прямо сейчас. Избавьтесь от токсичных людей. Цените время и силы.

Космический совет: откройте для себя настоящую свободу.