🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июля, Луна в Весах благоволит саморазвитию. Будьте аккуратны с деньгами, следите за здоровьем.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июля, на растущей Луне идеально заниматься планированием дел и анализом пережитого. Выходной день прекрасно подходит для решения бытовых вопросов, дальних поездок. Важно отказаться от участия в спорах и конфликтах. К каждому слову нужно относиться щепетильно. Собирайте информацию — это поможет при возникновении проблем в будущем.
♈ Овен
Овен, этот день принесет массу положительных эмоций, но только в случае, если вы не будете встревать в конфликты. В силу характера вы слишком нервно реагируете даже на незначительные перемены. Поверьте: сейчас они к лучшему. Будьте открыты миру, а в делах полностью доверяйте внутреннему голосу.
Космический совет: во всем доверяйте интуиции — она не подведет.
♉ Телец
Телец, 17 июля для вас — день неожиданных открытий. Вы давно хотели совершить прорыв в карьере, и этот момент наступил! Делайте все, что считаете нужным, смело соглашайтесь на свидания и подписывайте важные бумаги. Вам крупно повезет, уж поверьте!
Космический совет: будьте готовы к новым встречам.
♊ Близнецы
Близнецы, по своей природе вы — скрытный человек. Это ни плохо, ни хорошо, но порой заводит вас в тупиковые ситуации. Привычка держать эмоции при себе серьезно бьет по психике, поэтому научитесь делиться пережитым хотя бы с родными. Так даже засыпать станет легче.
Космический совет: обсудите с близкими волнующие проблемы.
♋ Рак
Рак, вы слишком сильно пытаетесь угодить людям и всякий раз от этого страдаете. Может, пора сделать выводы и изменить стратегию ведения дел? Начните прямо сейчас. Избавьтесь от токсичных людей. Цените время и силы.
Космический совет: откройте для себя настоящую свободу.
♌ Лев
Лев, 17 июля для вас — день приятных сюрпризов. Вполне возможно, вас позовут на романтическую встречу, а может, пригласят в далекое путешествие! Как вы на это смотрите? Звезды намекают, что иногда следует забыть про рутину. Хотя бы ради восполнения энергии.
Космический совет: научитесь принимать подарки — это искусство.
♍ Дева
Дева, сейчас в вашей жизни тот самый период, когда от любого слова, от любого шага зависит будущее. Сделать ошибку нельзя ни в коем случае. Если не уверены в своих силах — посоветуйтесь с авторитетами. Ну и конечно, помните, что ответ на любой животрепещущий вопрос можно найти в учебниках.
Космический совет: займитесь саморазвитием, больше читайте.
♎ Весы
Весы, вы можете расслабиться — все идет своим чередом. Какие бы смутные сомнения вас не терзали, звезды утешают: вы всегда будете востребованы. Если и думать, то только о чем-то приятном. Займитесь этим сегодня во время медитации.
Космический совет: принимайте все с благодарностью.
♏ Скорпион
Скорпион, 17 июля — ваш день! Вы заслужили быть счастливым, потому можете пускаться в любые авантюры. Смело принимайте приглашения друзей и незнакомцев, не бойтесь препятствий. Вы все преодолеете и получите в добавок колоссальный опыт, который очень поможет в будущем. Ваш девиз сегодня: «Быстрее, выше, сильнее!»
Космический совет: смело соглашайтесь на участие в авантюрах.
♐ Стрелец
Стрелец, у каждого из нас бывают тяжелые времена, но это не значит, что нужно погружаться в депрессию. Вот представьте: что будет с застрявшей в болоте машиной, если водитель станет отчаянно давить на газ? Скорее всего, она быстрее пойдет ко дну. Не стремитесь прервать «порочный круг». Смотрите на сложности с оптимизмом.
Космический совет: не форсируйте события, наслаждайтесь.
♑ Козерог
Козерог, впервые за долгое время вы можете позволить себе отдохнуть по-настоящему. Используйте этот момент. 17 июля идеально посещать медицинских специалистов, ходить на процедуры красоты. Полюбите себя, наконец!
Космический совет: уделите внимание здоровью и внешности.
♒ Водолей
Водолей, этот день будет насыщен событиями. Возможно, с утра что-то пойдет не по плану, но пугаться этого не стоит. Мир переменчив, а значит, мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий. В течение дня прислушивайтесь и присматривайтесь ко всем и вся. Собранная информация вам очень поможет.
Космический совет: не лгите окружающим — иначе за это поплатитесь.
♊ Рыбы
Рыбы, кажется, вы перетрудились. Настало время позаботиться о душевном спокойствии. 17 июля откажитесь от ведения переговоров и важных встреч, не принимайте серьезных решений. Сегодня делайте только то, что подсказывает сердце. Хотите петь — пойте, хотите танцевать — танцуйте.
Космический совет: отдохните от работы, займитесь творчеством.
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