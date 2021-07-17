Мажорка? Что известно о москвичке, устроившей смертельное ДТП с детьми

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Георгий Иванов
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О виновнице ДТП поползло множество слухов, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Фото, видео: 5-tv.ru

В сети продолжают обсуждать крупное смертельное ДТП, произошедшее на Западе Москвы: 19-летня девушка на легковушке марки Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей. В результате аварии один из них скончался.

Изначально появилось много противоречивой информации касательно личности девушку, но позже заявления официальных органов не подтвердили часть данных. Так, например, некоторые СМИ утверждали, что за автомобилисткой числится восемь нарушений ПДД, однако в столичном Дептрансе опровергли это утверждение, указав, что ни за этот, ни за прошлый год девушка ни разу не нарушила правила.

Также появились сведения, что девушка из очень богатой семьи или, как иногда говорят, мажорка, и что помимо Mazda у нее в гараже стоит еще несколько элитных иномарок. Но и это, по всей вероятности, жадные до сенсаций газетчики взяли с потолка.

Как удалось выяснить, подержанную машину 2006 года выпуска студентке подарили родители за прилежную учебу в одном из столичных вузов. Стоит отметить, что училась девушка именно на факультете журналистики. Родители ее оказались вовсе не олигархи: отец — бывший силовик, мать — торговый представитель.

«Пишут, что Лера какая-то мажорка, что у нее в гараже кроме Mazda еще Infiniti и куча других машин. На самом деле, Mazda 3 — очень старая. Это машина, кажется, 2006 года выпуска. Раньше на ней ездила тетя Леры, у нее своя ветклиника. Когда Лера сдала на права, ей эту машину как первую отдали. За прилежную учебу в школе и поступление в универ, — цитирует сайт KP.RU подругу девушки.

После ДТП автолюбительница прошла медицинское освидетельствование, в ходе которого в крови ее не было найдено следов алкоголя или психотропных веществ. Да и сама девушка призналась, что за рулем засмотрелась в телефон и не заметила перехода. После ДТП она не стала пытаться скрыться с места аварии, а выскочила из машины и побежала к детям. Однако, как бы там ни было, сейчас девушке грозит до пяти лет тюрьмы и лишение водительских прав.

Страшное ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов. 19-летняя девушка за рулем легковушки марки Mazda не стала тормозить перед идущими через дорогу мамой с тремя детьми и бабушкой. В результате столкновения пострадали 9-месячный младенец, а также малыши четырех и пяти лет.

Сильнее всех досталось пятилетнему мальчику — у него зафиксировали перелом основания черепа, он впал в кому. Для спасения его жизни на место аварии был вызван вертолет с медицинским оборудованием на борту, но, к сожалению, спасти жизнь ребенка так и не удалось.

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