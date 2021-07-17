Необычная находка: велосипедист обнаружил на обочине спящего малыша

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Мария Евстигнеева
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Мужчина разбудил ребенка, лежащего возле дороги, и проводил до дома. Однако, им там оказались не рады.

Фото, видео: depositphotos / homydesign; ВКонтакте @zlatoust_city

Спящего на обочине дороги ребенка в Южноуральске нашел местный велосипедист во время своей поездки. Картина буквально шокировала мужчину. Он принялся снимать происходящее на камеру мобильного телефона, попутно все комментируя.

Для начала он подошел к малышу, который во сне обнимал свою игрушку — переездную машинку. После мужчина попытался разбудить мальчика, однако сделать это получилось не с первого раза.

«Малыш, вставай», — обратился он.

Когда попытки разбудить ребенка все же увенчались успехом, неравнодушный велосипедист решил узнать, где он живет, чтобы отвести домой. Однако спросонья малыш не мог указать дорогу. Позже это удалось выяснить, и тогда мужчина повел мальчика домой. Однако, там им оказались не рады: вместо слов благодарности велосипедист услышал хамские речи.

«Надо было сразу в полицию!»;

«Надеюсь, органы опеки обратят на это внимание», — прокомментировали случившееся пользователи Вконтакте.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. Они выясняют причину, по которой мальчик находился на улице один у дороги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома, прихватив 275 тысяч рублей.

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