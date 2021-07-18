«Сметем Настюху с топа»: бывшего мужа Макеевой заподозрили в романе с Долиной

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Алиса Старжевская
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Глеб Матвейчук все чаще стал появляться на публике вместе с певицей.

«Сметем Настюху с топа»: бывшего мужа Макеевой заподозрили в романе с Долиной

Фото: www.globallookpress / Pavel Kashaev

Бывшего мужа Анастасии Макеевой Глеба Матвейчука заподозрили в романтических отношениях с Ларисой Долиной. В последнее время пару все чаще стали видеть вместе. Накануне звезды также спели дуэтом на «Славянском базаре в Витебске», что породило новую волну слухов. Композитор прокомментировал их в интервью изданию «Собеседник».

«Может, сейчас сметем Настюху с топа», — отметил Глеб Матвейчук.

Таким образом артист решил напомнить о своей экс-супруге — российской актрисе Анастасии Макеевой, которая приковывает всеобщее внимание благодаря скандалам вокруг отношений с Романом Мальковым.

Глеб Матвейчук также добавил, со Ларисой Долиной его связывает исключительно дружба. При этом композитор в восторге от общения с артисткой и называет ее «богиней сцены».

Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, Глеб Матвейчук записал вместе с Ларисой Долиной уже более десяти песен. При этом композитору достаточно редко удается встретиться со звездной певицей вне сцены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина устроила зажигательные танцы с молодым партнером.

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