Заставила выступать? Менеджера МакSим обвинили в том, что певица при смерти

Помощница певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, Маргарита Соколова оправдалась перед фанатами за роковой концерт в Казани, за которым последовала экстренная госпитализация. Подписчица представителя артистки напрямую заявила, что именно ее считают ответственной за нынешнее состояние Максимовой.

«Уважаемая Маргарита, вас обвиняют, что вы допустили Марину к работе в Казани», — написала она.

Соколова защитилась, отметив, что Максимова скрывала свою болезнь и недомогание — не хотела очередной волны слухов о злоупотреблении спиртным, ведь прежде она сама призналась в алкогольной зависимости. Претензии к себе Маргарита сочла странными.

По словам Соколовой, для МакSим принципиальной и решающей причиной выйти на сцену при недомогании была встреча со зрителем. Она знала, как ждут поклонники ее выхода, не могла их разочаровать. Решение работать на концерте звезда приняла самостоятельно без какого-либо давления со стороны.

«Профессия артиста всегда имеет много тонких моментов и нюансов. И артисты часто выходят на сцену ради своих зрителей, чтобы не подводить никого. Это могут подтвердить мои коллеги. О том, что у нее поднялась температура, я узнала уже после выступления. Она позвонила и рассказала: „Не хотела тебе жаловаться“… Винить тут некого», — написала Соколова.

Instagram @sokllovamargarita

Поклонники вынуждены были принять ответ помощницы их любимой певицы, ведь Максимова и сама не раз утверждала: здоровье артиста — его личная проблема. Некоторые предположили, что исполнительница недооценила риски, и поэтому концерт в Казани привел к беде.

МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — для насыщения организма кислородом через кровь.

Примечательно, что несколько тестов на коронавирус, которые певица сделала перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными. Медицинские эксперты, исходя из открытых данных о здоровье Максимовой, полагают, что шанс на исцеление есть, однако гарантий на благополучный исход не дает никто.

Как рассказывал 5-tv.ru, фониатр Мария Захарова оценила шансы МакSим петь после длительного пребывания на ИВЛ.