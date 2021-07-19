Долина опубликовала архивное видео внучки, танцующей с Лизой Галкиной
Выяснилось, что исполнительница давно дружит семьями с Примадонной.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru, @larisa.dolina.official
Певица Лариса Долина опубликовала на своей странице в Instagram архивный ролик, на котором ее внучка Саша танцует вместе с дочерью Аллы Пугачевой Лизой. Как оказалось, артистки дружат семьями.
Встреча состоялась несколько лет назад. Долина побывала у Примадонны и шоумена Максима Галкина в гостях в Юрмале.
«Наши детки еще совсем малыши, аккомпанирует Алла. Было очень уютно, тепло и вкусно. Спасибо за гостеприимство и радушие. Любим вашу семью очень! Здоровья и любви вам», — подписала ролик Долина.
Поклонники остались в восторге от видео. Многие отметили, что Пугачева великолепно играет на пианино. А ее дочку Лизу и вовсе завалили комплиментами.
«Замечательное видео! Аллочка очень хорошо играет!»;
«Детишки прелесть, ангелочки, а музыка божественная»;
«Лариса Александровна, очень здорово, когда есть крепкая дружба!» — отметили в комментариях.
Как писал 5-tv.ru ранее, Лиза Галкина показала, как станцевать танго без партнера.
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