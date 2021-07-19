Испытала рвотный рефлекс: обиженная Алиса Мон выдала все секреты Кудрявцевой

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Оксана Тарасова
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Певица была возмущена вопросами, которые задавала телеведущая во время интервью.

Испытала рвотный рефлекс: обиженная Алиса Мон выдала все секреты Кудрявцевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица Алиса Мон заявила, что от шоу Леры Кудрявцевой на канале НТВ у нее рвотный рефлекс и рассказала, каким мучительным для нее и ее семьи оказалось участие в нем. По словам исполнительницы хита «Алмаз», телеведущая задавала ей настолько личные и неуместные вопросы, что это даже привело в последствии к ссоре с сыном.

Как отметила Алиса Мон, во время шоу Кудрявцева всегда находится на связи с продюсерами. Через наушник ей говорят, в какую тему уводить беседу, что спросить. Но в этот раз желание команды телепередачи разузнать самые грязные тайны было слишком сильно — ему удивилась даже сама ведущая.

«У нее „ухо“, в которое ей говорят, какие вопросы задать. Был такой момент, что она говорит прямо в студии: „Вот этот вопрос я вообще задавать не буду“», — выдала певица тайну программы в ответ на обиду.

Мон добавила, что ей до сих пор интересно, какой вопрос отказалась задать Лера Кудрявцева. Вероятно, это было что-то связанное с криминалом, полагает она. Однако самой тяжелой для исполнительницы оказалась тема абортов. Перед началом шоу, в ходе предварительной беседы она случайно проговорилась об этом. После — страшно пожалела.

«Мне прямо всю душу наизнанку там вывернули! Такие вопросы задавали! Про аборты, например. Ну, кому это понравится?» — цитирует Мон Sobesednik.ru.

После шоу дома у звезды был настоящий скандал. Матери стало плохо, а сын устроил певице жуткую ссору. По словам артистки, наследник не любит, когда его имя афишируют, к тому же, если речь идет о личной жизни. Придя домой, Алиса Мон увидела разбитую кулаком дверь — настолько зол был ее сын, увидев передачу.

«У меня самой после этой программы было рвотное состояние. Было так противно, вы просто не представляете!» — заключила певица.

Ранее, как писал 5-tv.ru, музыкальный продюсер Арман Давлетьяров рассказал о гонорарах Леры Кудрявцевой.

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