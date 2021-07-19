Таинственная тюрьма в Ленобласти проходила по делу об убийстве Бадри Шенгелии

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 012

Бизнесмен умер при странных обстоятельствах в 2018 году: его черный Mercedes расстреляли — шансов выжить почти не было.

Таинственная тюрьма в Ленобласти проходила по делу об убийстве Бадри Шенгелии

Фото: Depositphotos / Marinka

Под Петербургом обнаружили секретную подземную тюрьму с частным крематорием. В ней также находились клетки для содержания заключенных. Как удалось выяснить 5-tv.ru, зловещий бункер несколько лет назад проходил по громкому делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия.

Таинственная тюрьма располагается во Всеволожском районе Ленинградской области. Вход в нее замаскирован под типичные гаражные ворота, основная часть постройки располагается под фундаментом заброшенного дома — хозяина давно нет на свете. За воротами — огромная тяжелая бетонная плита, которую приводит в действие гидравлическое устройство. Оно, к слову, очень хорошо замаскировано.

Бункер оборудован двухъярусными кроватями, встроенными унитазами и рукомойниками. Каждая из имеющихся камер закрывается стальными дверями. Неподалеку от тюрьмы, на том же загородном участке, есть баня с потайным лазом. Он ведет к колодцу, в котором установлена печь.

По информации 5-tv.ru, никаких следов присутствия людей в бункере в последнее время обнаружено не было. Однако еще несколько лет назад стражи правопорядка в этом сомневались.

О частной тюрьме впервые заговорили в 2018 году, когда неподалеку от нее убили Бадри Шенгелия. Черный Mercedes бизнесмена расстреляли на Новоприозерском шоссе 17 сентября. От полученных ранений сидевший в машине предприниматель скончался на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую странную записку скопинский маньяк оставил своим жертвам.

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