Эмин Агаларов впервые назвал причину расставания с Аленой Гавриловой
Эмин Агаларов назвал причину, по которой разошелся с Аленой Гавриловой.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Эмин Агаларов раскрыл причину своего расставания с Аленой Гавриловой. Музыкант долгое время старался не высказываться по поводу личной жизни, однако все-таки решил откровенно рассказать о прошлых отношениях в интервью шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube.
В беседе с ведущей певец признался, что любой женщине рядом с ним будет сложно.
«Алена старалась мне угодить, у нее это получалось, но проблема была, скорее всего, во мне, в моем образе жизни, мировоззрении. Все должно быть так, как я хочу», — откровенно рассказал музыкант.
Агаларов хотел бы найти спутницу, которая с пониманием бы относилась к его сложному характеру. Он отметил, что понимает, что пока не может примерить костюм компромиссного человека», но уже начал работать в этом направлении.
«Стал копошиться в своей голове, провел несколько сессий с психологом. Я очень ревнивый. Если у меня случился приступ ревности, то все может вокруг разрушиться. Психолог направляет меня туда, где я могу сам найти ответы», — поделился Эмин Агаларов.
В 2018Агаларов и Гаврилова сыграли пышную свадьбу, однако официально так и не узаконили свои отношения. У пары родилась дочь Афина, но это не спасло отношения, певец и модель все-таки разошлись.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эмин удивил ужином своих звездных коллег на pre-party фестиваля «ЖАРА».
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