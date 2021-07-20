Балет в доспехах: Волочкова показала фото с «рыцарем» своего сердца
Бывшую балерину высмеяли за незнание истории костюма и неумение одеваться.
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Танцовщица Анастасия Волочкова не перестает радовать своих поклонников не только выступлениями, но и новыми фото в социальных сетях. Накануне артистка прогулялась по Москве в районе Большого театра, где повстречала настоящего «рыцаря».
Снимок с переодетым актером бывшая балерина выложила на своей странице в Instagram. На фото персонаж в золотых доспехах в странной позе держит Волочкову за руку, а сама она, словно громадная Родина-мать, призывающая на верную смерть, размахивает бутафорским мечом.
Подписчики весьма бурно отреагировали на новые кадры со знаменитостью, оставив под постом в основном саркастичные комментарии.
«Может, скажем ей, что это не рыцарь, а римский воин или гладиатор?»;
«А что, в сам Большой проход закрыт, только на фоне театра теперь может фото делать?»;
«Каблуки длиннее платья»;
«Все могло быть хорошо, но наряд за гранью», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова рассказала подробности своего быстротечного романа с неким бизнесменом Олегом, который исполнял функцию не столько партнера, сколько няньки для знаменитости. Правда, пара уже рассталась, что было весьма ожидаемо.
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