«Метра два пролетел и ударился головой»: Пьеха раскрыл подробности избиения сына

Музыкальный исполнитель Стас Пьеха рассказал подробности инцидента, в результате которого его семилетний сын был госпитализирован. Артист подтвердил, что мальчика избили соседи.

«Соседи приходили, какой-то конфликт был, и сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. На нее вот женщина набросилась с кулаками. Она закрывалась, но через руки попало по голове несколько раз», — отметил Пьеха.

По словам артиста, к таким жутким последствиям привела безобидная дружба между его наследником и сыном соседки, которая категорически не нравилась женщине.

«Мне рассказали, что там была некая дружба между ребенком этой женщины, которая нападала, и моим сыном. В какой-то момент н зашел за ним, она его жестко выгнала из дома, после чего он обиделся, взял карандаш и проткнул бассейн надувной. После она пришла разбираться.<…> Она схватила его за руку, он метра два пролетел и ударился головой», — пояснил в интервью 5-tv.ru звезда.

Сейчас ребенок Пьехи находится в больнице. Врачи проводят обследование организма мальчика. По предварительным данным, у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы

«Мальчик сейчас второй день обследуется. Смотрят, какие у него повреждения. У него есть тошнота и головокружение, есть ушиб», — рассказал Пьеха.

За юридической помощью знаменитость обратился к адвокату Сергею Жорину. Он уверен, что обидчице грозит уголовное дело.