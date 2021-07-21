Взрыв на химзаводе по производству селитры прогремел на Украине

На западе Украины прогремел взрыв на химическом заводе по производству селитры. В небо поднялось оранжевое облако, которое сейчас направляется в сторону ближайшего города.

Эти пугающие кадры сделали очевидцы. Жителям ближайших домов рекомендовали срочно закрыть окна и не выходить на улицу.

Причины ЧП пока не установлены. По некоторым данным, все произошло из-за разгерметизации трубопровода. Предварительно, никто не пострадал. К этому часу последствия взрыва уже ликвидированы.