Взрыв на химзаводе по производству селитры прогремел на Украине

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Инцидент произошел неподалеку от города Ровно на предприятии «Ривнеазот».

Фото, видео: 5-tv.ru

На западе Украины прогремел взрыв на химическом заводе по производству селитры. В небо поднялось оранжевое облако, которое сейчас направляется в сторону ближайшего города.

Эти пугающие кадры сделали очевидцы. Жителям ближайших домов рекомендовали срочно закрыть окна и не выходить на улицу.

Причины ЧП пока не установлены. По некоторым данным, все произошло из-за разгерметизации трубопровода. Предварительно, никто не пострадал. К этому часу последствия взрыва уже ликвидированы.

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