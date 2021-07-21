Корчевников обратился к поклонникам с просьбой о помощи в свой день рождения

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Егор Измалкин
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Телеведущий, которому накануне исполнилось 39 лет, не стал устраивать пышных торжеств.

Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников, которому накануне исполнилось 39 лет, не стал устраивать пышное торжество. Вместо этого он обратился к подписчикам в Instagram с просьбой о помощи. Шоумен рассказал фолловерам о храме в Калужской области, который нуждается в восстановлении. Также Корчевников показал и настоятеля обители — отца Игнатия, который живет в храме с двумя помощниками и 29 кошками.

«Отец Игнатий возрождает храм Спаса. Рядом — село Курыничи. Маленькое. Это не очень далеко от Оптиной пустыни. Но, кажется, что далеко отовсюду. А еще кажется, что когда-то здесь будет большой монастырь. У меня к вам просьба. Лучшим подарком мне на сегодняшний день рождения будет, если вы переведете какие-то деньги на возрождение этой святыни в калужской глубинке», — попросил ведущий.

Instagram @b.korchevnikov

Подписчики поддержали Корчевникова в его желании помочь храму. Они выразили надежду, что благое дело, которым занимается знаменитость, ждет успех.

«Пусть все о чем мечтаете сбудется! Спасибо вам за то, что вы делаете!»;

«Пусть Господь помогает вам в ваших делах»;

«Все обязательно получится!» — отметили в комментариях.

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