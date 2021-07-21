«Помолитесь за нас!» — менеджер МакSим попросила помощи у ее духовника

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Анна Васильева
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Игумен Лука сейчас находится в женском монастыре в Симферополе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Менеджер МакSим Маргарита Соколова обратилась с просьбой к духовнику артистки игумену Луке. На днях священник прибыл в Симферополь, в Свято-Троицкий женский монастырь. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В комментариях к публикации подписчики попросили игумена молиться за здоровье артистки, которая сейчас находится в медикаментозной коме. К просьбам присоединилась и представительница звезды.

«Святой отец Лука, моли Бога о нас! А вы, дорогой батюшка, помолитесь за нас!» — написала Соколова.

Instagram @igumenluka

Напомним, что артистку госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. При этом несколько тестов на коронавирус, которые певица сделала перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Ранее 5-tv.ru писал, что анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов оценил шансы на выход певицы МакSим из комы. По его словам, чем дольше пациент находится в состоянии искусственной комы, тем меньше у него шансов выжить, однако исход может быть любым.

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