«Последнее совместное фото»: герои «Сватов» сделали снимок на фоне гор

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появилась публикация совместной фотографии главных героев сериала «Сваты». Снимок, сделанный на фоне гор в Тбилиси, где проходили съемки седьмого сезона ситкома, собрал всех любимчиков зрителей. Среди них сама Татьяна Кравченко, Анна Кошмал и Федор Добронравов, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Instagram @tat_kravchenko

«Последнее совместное фото», — отметили авторы публикации.

Поклонники очень расстроились, что продолжения их любимого сериала не будет. Пользователи написали об этом в комментариях.

«Спасибо вам. Это, наверное, единственный сериал, где без фальши какой-то, наигранности, обычная семья. Не так, где все под идеал сейчас снимают. Такие сериалы как „Сваты“ душу греют»;

«Слово „последнее“, не то чтобы душу щемит, а просто насквозь пронзает»;

«Очень жаль! Мы надеялись, что будут еще продолжения 7, 8, 9 сезоны и так далее», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда ждать седьмой сезон сериала «Сваты».