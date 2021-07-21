Следователи провели эксперимент с бассейном во дворе напавшей на сына Пьехи соседки — видео

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 348

Жена известного футбольного судьи Ирина Безбородова вступила в конфликт с семьей певца.

Фото, видео: Instagram @wolfieha; 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент во дворе дома жены известного футбольного судьи Ирины Безбородовой в поселке Рощино под Петербургом. Видео с места событий, где женщина устроила потасовку с семьей певца Стаса Пьехи, публикует 5-tv.ru.

Прибывшие на место специалисты осмотрели испорченный надувной бассейн, из за которого произошел конфликт. Дело в том, что семилетний сын исполнителя Петр проткнул его карандашом. Именно это стало началом ссоры двух соседствующих семей. Следователи побеседовали с женщиной и выяснили, что именно, по ее словам, произошло на приусадебном участке.

Ранее Безбородова призналась, что Петр Пьеха мог каким-то образом нанести урон ее годовалому сыну. Она решила отвести его родителям и устроила скандал, во время которого нанесла травмы не только мальчику, но и его бабушке. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб бедра и грудной клетки. Бывшая теща певца попала в травматологию. Сама Ирина заявила позже, что пострадала во время перепалки от дяди семилетнего Пьехи-младшего.

Делом заинтересовались в прокуратуре. Как писал 5-tv.ru, по мнению адвоката Сергея Жорина, Безбородовой может грозить тюремный срок.

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