«Не удачно складывается»: Малежик о горькой судьбе выброшенного на обочину жизни сына

Певец и композитор Вячеслав Малежик назвал судьбу своего младшего сына неудачной. Музыкант отметил, что у 31-летнего Ивана сейчас не складывается карьера и он испытывает временные трудности.

Наследник Вячеслава Малежика учился на продюсера во ВГИКе, а потом стал музыкантом. Молодой человек даже создал свою группу Weloveyouwinona.

«Заниматься музыкой был выбор сына. Правда, он почему-то разогнал свою группу. И судьба у него не удачно сейчас складывается, сын находится не перепутье», — рассказал Вячеслав Малежик в беседе с изданием «Дни.ру».

Дни.ру/ Феликс Грозданов

По словам Малежика, Иван обвиняет именно его в загубленной карьере. Младший сын заслуженного артиста России считает, что популярное имя отца препятствует развитию творческого пути.

«Твое имя мешает!» — заявил мне сын. Мол, если человек с такой фамилией не имеет работы, значит он совсем плох, ничего не имеет. Для меня это неожиданно. Имя позволяет первый раз открыть ногой высокие двери, но потом ты должен показывать, что сам умеешь», — пояснил артист.

Помимо 31-летнего Ивана, у Вячеслава Малежика есть еще старший наследник — Никита. Сейчас мужчине — 44 года. В отличие от младшего брата, он не стал пытаться покорить российский шоу-бизнес. Никита учился в РУДН на экологическом факультете, а после получил и экономическое образование.

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