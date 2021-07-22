«Раскрыла преступление»: Экс-жена Пьехи оценила версию Миро по избиению сына артиста

Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова в Instagram ответила на пост Лены Миро, которая накануне выразила свое мнение относительно ситуации с избиением ребенка музыканта. На семилетнего малыша напала известного российского футбольного арбитра Ирина Безбородова. Блогер решила, что агрессивная женщина просто боится красивых и молодых дам, которые могут увести у 52-летней женщины горячо любимого мужа, и поддержала семью Пьехи.

Горчакова отметила, что Миро редко пишет позитивные посты, однако в этот раз выразила сочувствие пострадавшему мальчику и его родственникам, что, безусловно, приятно.

«Лена Миро раскрыла преступление», —резюмировала экс-супруга Пьехи.

Instagram @knyaginya

Горчакова подчеркнула, что хотя она и не разделяет точку зрения скандального блогера, но ее версия показалась ей интересной.

«Статья позабавила и подняла настроение — в эти печальные дни в больнице это немаловажно, поэтому «спасибо», — написала мама пострадавшего мальчика.

Бывшая жена певца рассказала, что с футбольным тренером Владиславом Безбородовым она никогда не пересекалась, а общение с его женой до инцидента было минимальным.

Также в сторис Наталья Горчакова поблагодарила подписчиков за все теплые слова и пожелания и написала, что это помогает ей не опустить руки.

Напомним, семилетний мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга и ушибами после того, как на него набросилась соседка по коттеджному поселку — жена российского футбольного арбитра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Пьеха рассказал, как складывались отношения с соседями до инцидента.