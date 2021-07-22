«Хорошо, что его посадили»: Охлобыстин раскрыл, какой работой занимается Ефремов в колонии

Стало известно, какую работу в колонии исполняет актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за трагическое ДТП. Подробности жизни знаменитости за решеткой раскрыл его друг и коллега Иван Охлобыстин.

«Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый, вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, и все то ужасное, что было, они связаны были с его неготовностью», — заявил артист на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», сообщает РИА Новости.

Выглядит Ефремов, по его словам, хорошо, актеру разрешают общаться с близкими. Охлобыстин выразил печаль из-за того, что актер выйдет на волю уже пенсионером, хотя многое мог бы сделать для театра за эти годы.

«Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил», — добавил артист.

К слову, Ефремов является крестным отцом дочери Охлобыстина — Анфисы, которая родилась в 1996 году в браке с актрисой Оксаной Арбузовой.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня 2020 года. Он на своем внедорожнике Jeep Grand Cherokee, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA под управлением Сергея Захарова. К утру следующего дня последний скончался. Артист уже почти год провел в ИК-4 Белгородской области.

Как писал 5-tv.ru, в июне Михаил Ефремов попросил снисхождения из-за расстройства психики и алкогольной зависимости.