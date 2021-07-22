Как четыре ретроградные планеты летом 2021 повлияют на каждый знак зодиака

До конца этого лета люди будут находиться под влиянием четырех ретроградных планет: Юпитера, Сатурна, Нептуна и Плутона. Астрологи уверены — каждая из них по-своему влияет на судьбу представителей всех знаков зодиака.

Овны

Овнам этим летом так и не удастся отдохнуть. Они все время будут куда-то бежать и к чему-то стремиться. Подобная активность не понравится возлюбленным Овнов. Чтобы не потерять отношения, людям, рожденным под этим знаком, придется расставить приоритеты.

Тельцы

В этот период Тельцам предстоит найти время, как для отдыха, так и для работы. Как бы не хотелось им уединения, отпуск звезды советуют провести в компании самых близких людей. В карьере стоит проанализировать старые ошибки, для того, чтобы не повторить их вновь.

Близнецы

Близнецы смогут стать продуктивными работниками только после полноценного отдыха. Поэтому представителям этого знака не стоит откладывать отпуск. Также Близнецам нужно уделить повышенное внимание своей второй половинке.

Раки

Звезды советуют Ракам спуститься с небес на землю. Они совсем забыли о своей реальной жизни. Не стоит пытаться сбежать от проблем. Это только усугубит ситуацию. Также нужно перестать постоянно обижаться на своего партнера.

Львы

Одиноким Львам при всем желание встретить вторую половину так и не получится этого сделать. Представители знака рискуют встретиться с очередным разочарованием. Некоторые ситуации заставят Львов попрощаться со старыми друзьями. Это изменит взгляды на жизнь представителей данного знака.

Девы

Лето заставило Дев пересмотреть свои приоритеты в жизни. Ранее им была интересна только работа. Сейчас же они переключатся на личную жизнь. Стремление найти партнера будет настолько сильным, что до конца лета Девы смогут обрести счастье.

Весы

Если Весы захотят обрести душевную гармонию, то им это удастся. Но сделать это будет не так просто. Однако они со всем справятся. В итоге Весы смогут наладить не только личную жизнь, но и карьеру.

Скорпионы

Ретроградные планеты позитивно повлияют на Скорпионов. Они станут более собранными и целеустремленными. Дела, которые ранее не давались, будут с легкостью выполнены за короткое время. Однако в таком круговороте Скорпионам нужно обязательно найти время на отдых.

Стрельцы

Этим летом интимная жизнь начнет тревожить не только Скорпионов, но и их избранников. Ведь у представителей знака может вовсе пропасть интерес к своим вторым половинкам. Однако не стоит отчаиваться. Это временное явление.

Козероги

Козерогам, которые охладели к своим вторым половинам, не стоит этого скрывать. Молчание только усугубит ситуацию.

Водолеи

Водолеям лучше всего как можно больше молчать. Это поможет избежать негативных последствий как на работе, так и дома.

Рыбы

Это лето не позволит Рыбам отдохнуть. Однако не стоит расстраиваться. Ведь представители этого знака смогут накопить денег для того, чтобы отправиться на отдых осенью.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых важных днях в июле, в которые можно изменить жизнь.