Мать Наташи Королевой в национальном костюме оседлала свинью — видео

|
Карина Исхакова
1 032

75-летняя Людмила Порывай весело отметила встречу с бывшими студентами спустя 30 лет после выпуска.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @mama_luda_star

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай в национальном украинском костюме оседлала свинью. Женщина весело отметила встречу с бывшими студентами спустя тридцать лет после выпуска. Мало кто знает, что до начала карьеры телеведущей, Людмила Николаевна много лет отдала преподавательской деятельности.

Мать исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» отличается задорным характером и отсутствием комплексов. Неудивительно, что на встречу она пришла в коротком платье, едва прикрывающем стройные ноги. Примечательно, что все гости мероприятия были в нарядах с национальным украинским орнаментом.

Не обошлось на встрече и без веселых танцев и песен. Людмила Порывай, вспомнив о прошлом руководителя хора, дирижировала для бывших студентов во время исполнения. Кульминацией вечера, стало то, что мать Наташи Королевой оседлала свинью, правда не настоящую. Видео, снятое во время веселого празднования, бывший преподаватель, а ныне заслуженная артистка Украины, выложила на своей странице в Instagram.

«Встреча через 30 лет с моими студентами! Теперь это заслуженные артисты — гордость Украины!» — написала мать Королевой.

Instagram @mama_luda_star

Подписчики Людмилы Порывай удивились, на сколько женщина нескучно проводит свое свободное время. Кто-то из фолловеров справедливо заметил, что мать певицы всегда устраивает вокруг себя праздник и дарит заряд позитива окружающим. Комментаторы также отметили, что для своих лет женщина отлично выглядит.

«Мама — огонь», — написала Наташа Королева.

«Где „мама Люда“ — там всегда праздник»;

«Какие ножки, Людмила Ивановна!»;

«Вы моложе студентов выглядите», — прокомментировали интернет-пользователи.

Людмила Порывай длительное время преподавала вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств. Там же она была доцентом кафедры фольклористики, народного песенного и инструментального исполнительства. Мать Королевой уже давно на пенсии. Сейчас она вместе со своим вторым мужем бизнесменом Игорем Эльпериным живет в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько мужчин было у Людмилы Порывай.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.69
-0.80 86.92
-0.68
Какой вы фильм по знаку зодиака?

Последние новости

13:40
Принц Уильям и Кейт Мидлтон поздравили старшего сына Джорджа с днем рождения
13:35
Главные скандалы: Чем запомнится старт Олимпийских игр в Токио?
13:20
В Севастополе непривитым от COVID-19 туристам вновь разрешат заселяться в отели
13:15
«Моргенштерн отдыхает»: экс-жена Аршавина показала, как поет дочь футболиста
13:02
При какой температуре человек может умереть?
12:54
Какой вы фильм по знаку зодиака?

Сейчас читают

Футбол, Олимпиада-2020 в Токио: расписание соревнований, летние Олимпийские игры-2021 — финалы и даты
Кремль призвал отреагировать на «украинский» Крым на сайте Олимпиады
В Казани девушка передала курьеру деньги с запиской о помощи
«Будем восстанавливаться»: мать сына Пьехи рассказала о ближайших планах
Оскорбленные спектаклем с Ахеджаковой ветераны обратились в Генпрокуратуру

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака