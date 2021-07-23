Слезливая история Елены Прокловой о домогательствах известного актера не отпускает россиян. Продолжают обсуждать тему даже звезды шоу-бизнеса. Правда, подают ее уже как анекдот.

Шоумен Станислав Садальский их тех, кто считает глупым поддерживать звезду. Он напоминает: инцидент произошел почти полвека назад — Проклова молчала. Так чего же теперь искать виновников? Тем более, что своего обидчика актриса уже давно простила и даже пожалела.

Более всего Садальского насмешила перепалка Елены Игоревны с Яной Поплавской. В душу артисту запал монолог 67-летней Прокловой, в котором та стыдит соперницу за нежелание удовлетворять мужчин орально.

«Проклова женщина-актриса-герой! Дай бог ей здоровья, душевных и физических сил работать и дальше в нужном направлении. Об оральном сексе… нельзя молчать! И неважно, когда человек об этом заговорил!!!» — написал Садальский в Instagram.

Instagram @stassadal

«Да Прокловой вообще давно пора давать мастер-классы по сексу»,

«Пожилая, а туда же»,

«М-да… Не перестаю удивляться на нашу Леночку», — поддержали Станислава Садальского фанаты.

«Дни.ру» напоминает, что и сама Яна Поплавская в шоке от разговоров и признаний Прокловой. Она не знает, как правильно реагировать на «ценные» замечания оппонентки и лишь разводит руками.

Ранее 5-tv.ru публиковал признание Елены Прокловой о рукоприкладстве бывшего любовника.