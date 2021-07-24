🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июля, полная Луна в Козероге благоприятно скажется на всех, кто связан с научной и интеллектуальной работой, а также на тех, кто трудится на благо общества.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июля, полная Луна в Козероге благоприятствует общению с единомышленниками и друзьями по интересам. Это подходящий момент для проведения симпозиумов, конференций, для вступления в партии, кружки, секции и различные общества.
♈ Овен
Овнов сегодня может ждать не самый простой день. Вы можете ощутить разлад в чувствах, неудовлетворенность и обидчивость. Возможны конфликты, споры и даже скандалы. Конфликтный фон создают сразу несколько планет. Попытайтесь найти гармонию внутри себя.
Космический совет: попытайтесь найти гармонию внутри себя.
♉ Телец
В последнее время вашими постоянными спутниками были конфликты. Легко обвинять других людей и обстоятельства в том, что сейчас с вами происходит. А вот взгляд внутрь себя требует настоящего мужества. Задумайтесь: вы в мире с самим собой? Если нет, то вы знаете, куда стоит направить энергию. Звезды советуют провести работу над собой.
Космический совет: проведите работу над собой.
♊ Близнецы
Близнецы, у вас еще есть возможность изменить то, что вам не нравится. Однако победа потребует не только физической силы. Оторвитесь от материального мира и загляните внутрь себя, чтобы найти запас сил. Проявляйте доброту и сострадание к себе.
Космический совет: проявите доброту и сострадание к себе.
♋ Рак
Задумайтесь о том, что мы живем в доброжелательной Вселенной, которая хочет, чтобы у всех все ладилось. 24 июля вас ждет денежный сюрприз. Большая удача не только подтвердит вашу веру в свои способности, но и поможет вам построить финансово стабильную жизнь, которую вы всегда себе представляли.
Космический совет: будьте благодарны любой помощи от Вселенной.
♌ Лев
Сегодня дела Львов идут хорошо. Особенный успех вас ждет в профессиональном и творческом плане. Вы и ваша команда поддерживаете друг друга так, как никогда раньше, и целенаправленно работаете над воплощением волшебных идей в жизнь. Помните — секрет поддержания атмосферы в том, чтобы ничего не принимать как должное.
♍ Дева
Девы, найдите минутку, чтобы сосредоточиться. Это убережет ваши мысли от скачка и поможет задействовать всю свою мудрость. Вы точно знаете, что нужно делать. Главное, не позволяйте мыслям других людей влиять на ваши решения.
Космический совет: не позволяйте другим людям влиять на ваши решения.
♎ Весы
Весы, вы готовы перейти к следующему этапу своей жизни, который потребует от вас стать самой крутой версией самого себя. Отпустите свои прошлые страхи и проявите храбрость. Верьте, что Вселенная поддерживает вас на каждом шагу и дает пространство для воплощения ваших самых смелых мечтаний.
Космический совет: станьте крутой версией себя.
♏ Скорпион
Скорпионы, позвольте тому, что заканчивается, отойти на второй план. То, что вам предстоит, гораздо более великолепно, чем вы можете себе представить прямо сейчас. Не позволяйте старым ранам стать причиной боли. Стойте на земле твердо.
Космический совет: позвольте прошлому отойти на второй план.
♐ Стрелец
Стрельцы сегодня могут столкнуться с множеством мелких забот и препятствий. Возможно вы почувствуете, что растрачиваете все свои силы и время, не получая взамен удовлетворения. Вам предстоит проверка того, насколько философски вы сможете отнестись к подобным проблемам. Однако помните, что все усилия, направленные на достижение целей, вознаграждаются сполна.
♑ Козерог
Все ошибаются, и вы не исключение, Козероги. Однако негатив стоит оставлять в прошлом. Начните все заново. Дом и семья очень важны для вас. Объединит всех родственников и заставьте их сесть за стол переговоров. Хорошие времена наступят совсем скоро. Будьте к ним готовы.
Космический совет: оставьте в прошлом весь негатив.
♒ Водолей
Вместо того чтобы осуждать поступки и мнение других людей дайте им шанс высказаться — возможно, вы найдете с ними много общего. А вот в личной жизни не стоит наступать на одни и те же грабли дважды. Не забывайте, люди не меняются — не стоит давать им шанс снова разбить вам сердце.
Космический совет: не забывайте, что люди не меняются.
♊ Рыбы
Рыбы, вы запустили творческий процесс, подготовив почву для богатого урожая. Теперь пришло время перейти к следующему этапу. Отпустите свой разум. Забудьте на время о целях и обратите внимание на действия, которые отвечают душевным забросам. Помните, что «быть» так же важно, как и «делать».
Космический совет: отпустите свой разум, забыв о нескончаемых целях и задачах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится жизнь людей с 23 июля по 23 августа.
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