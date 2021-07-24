«Нас стало больше»: у актера Сергея Безрукова родился сын — фото
47-летний артист стал отцом в пятый раз.
Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Известный российский актер Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. О пополнении в семье он сообщил в Instagram. Знаменитость опубликовал фото жены Анны Матисон и новорожденного малыша, сделанное прямо в родильной палате.
«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя!» — написал счастливый родитель.
Безруков сообщил, что был рядом с возлюбленной во время родов. Узнав радостную новость, поклонники и коллеги артиста мгновенно заполнили комментарии поздравлениями и теплыми словами поддержки.
«Дорогой, поздравляю. Дай бог всей вашей семье счастья, здоровья и большой любви», — одним из первых написал Эдгард Запашный.
«Поздравляю вас»;
«Поздравляю, здоровья и радости»;
«Ого, Сергей Витальевич! Поздравляем вас! Здоровья малышу и маме, молочных рек вам и спокойных ночей», — написали пользователи сети.
Безруков и Матисон поженились в марте 2016-го. В июле того же года на свет появилась их первая общая дочь Мария, в ноябре 2018-го Анна родила звезде театра и кино сына Степана. Также у Сергея Безрукова есть дочь Александра и сын Иван от актрисы Кристины Смирновой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Безруков показал, как обедает его двухлетний сын.
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