Известный российский актер Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. О пополнении в семье он сообщил в Instagram. Знаменитость опубликовал фото жены Анны Матисон и новорожденного малыша, сделанное прямо в родильной палате.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя!» — написал счастливый родитель.

Instagram @s_bezrukov

Безруков сообщил, что был рядом с возлюбленной во время родов. Узнав радостную новость, поклонники и коллеги артиста мгновенно заполнили комментарии поздравлениями и теплыми словами поддержки.

«Дорогой, поздравляю. Дай бог всей вашей семье счастья, здоровья и большой любви», — одним из первых написал Эдгард Запашный.

«Поздравляю вас»;

«Поздравляю, здоровья и радости»;

«Ого, Сергей Витальевич! Поздравляем вас! Здоровья малышу и маме, молочных рек вам и спокойных ночей», — написали пользователи сети.

Безруков и Матисон поженились в марте 2016-го. В июле того же года на свет появилась их первая общая дочь Мария, в ноябре 2018-го Анна родила звезде театра и кино сына Степана. Также у Сергея Безрукова есть дочь Александра и сын Иван от актрисы Кристины Смирновой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Безруков показал, как обедает его двухлетний сын.