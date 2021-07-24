Количество жертв крушения самолета под Хабаровском возросло до двух

Количество жертв крушения легкомоторного самолета Tecnam P2002 «Sierra» под Хабаровском возросло до двух. По данным 5-tv.ru, 55-летняя президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская скончалась в реанимации. Летчик получила тяжелейшие травмы, когда воздушное судно рухнуло при наборе высоты.

Instagram @kalinka_aero

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Следствием отрабатываются три версии случившегося — ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места крушения легкомоторного самолета под Хабаровском.