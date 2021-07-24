Количество жертв крушения самолета под Хабаровском возросло до двух
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три версии.
Фото, видео: Дальневосточная транспортная прокуратура; 5-tv.ru
Количество жертв крушения легкомоторного самолета Tecnam P2002 «Sierra» под Хабаровском возросло до двух. По данным 5-tv.ru, 55-летняя президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская скончалась в реанимации. Летчик получила тяжелейшие травмы, когда воздушное судно рухнуло при наборе высоты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
«Следствием отрабатываются три версии случившегося — ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места крушения легкомоторного самолета под Хабаровском.
Количество жертв крушения самолета под Хабаровском возросло до двух
Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура
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