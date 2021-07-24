Спаситель из ада: кто и зачем насильно упрятал актрису Окуневскую в тюрьму?
О трагической судьбе звезды СССР рассказал шоумен Станислав Садальский. Поверить в некоторые факты просто невозможно!
Фото: ТАСС / Белоусов Виталий; Instagram @stassadal
Почти 20 лет нет на свете заслуженной артистки РСФСР, актрисы Татьяны Окуневской. Она была не просто красивой женщиной, но и профессионалом высокого класса. Вот только судьба ее выдалась тяжелой. Годы мытарств, тщетные попытки доказать свою состоятельность, полное разочарование в людях — сложно представить, как жила звезда.
Шоумен Станислав Садальский рассекретил одну яркую историю Окуневской. Он напомнил: в 1948 году актрису посадили в тюрьму. Ей приписывали антисоветскую пропаганду. Правда, никаких официальных обвинений не предъявляли. По слухам, когда звезду пришли забирать, ей показали лишь небольшую записку: «Вы подлежите аресту. Абакумов».
«Тюрьмы. ГУЛАГ. Доведенная до отчаяния, она решилась на письмо с мольбой о помощи. Оно дошло до адресата. И вот однажды невидимая рука извлекла ее из лагерного ада, доставив в Москву, на Лубянку, прямо в кабинет Абакумова», — рассказал Садальский.
Да, он имел в виду того самого министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова, велевшего посадить Окуневскую за решетку.
«Он вышел ей навстречу, поцеловал руку — так, словно дело было на каком-нибудь праздничном банкете. В глубине был уже накрыт стол — коньяк, шампанское, фрукты, пирожные…» — продолжал шоумен.
По его словам, Абакумов пригласил изможденную актрису отведать вкусные блюда, а после завел разговор по душам. Татьяна Окуневская сообщила, что ее жестоко избивали, рассказала и о других злодеяниях.
«А как тебя били? Вот так?» — вдруг ударил звезду по лицу со всего размаха «спаситель».
После он якобы еще несколько раз замахнулся на актрису и вызвал к себе охрану. Окровавленную леди почти в бесчувственном состоянии увели и снова бросили в тюрьму.
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В общей сложности за решеткой Татьяна провела шесть лет. Вернуть себе былую славу она так и не смогла. О пережитом Окуневская еще очень долго писала в своих мемуарах. Ее обидчика расстреляли под Ленинградом (ныне — Санкт-Петербург) в 1954 году, напоминает EADaily.
Ранее 5-tv.ru рассказал о судьбах актрис, которых никто не помнит молодыми.
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