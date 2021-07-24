«Команда к бою готова»: Розенбаум показал, как выглядят все его внуки
Известный бард отправился в поход вместе с компанией юных мальчишек.
Фото, видео: www.globallookpress / Victor Lisitsyn; Instagram @rozenbaum.ru
Народный артист РФ, автор-исполнитель Александр Розенбаум поделился с подписчиками Instagram трогательным снимком. В кадре певец позирует вместе с четырьмя внуками: Дэвидом, Александром, Дэниэлем и Энтони. Примечательно, что все изображенные на фото, включая артиста, одеты чрезвычайно стильно, но больше всего бросаются в глаза наряды младших внуков Розенбаума. Поверх белых кофт на них надеты ярко-красные жилеты, сочетающиеся по цветовой гамме с российским флагом на фоне.
«Команда к бою и походу готова!» — подписал снимок с внуками Розенбаум.
Поклонники творчества Александра с большим позитивом отнеслись к публикации и даже обратились к внукам Розенбаума.
«Мальчишки, берегите деда. Он лучший!»;
«Пацаны, у вас самый крутой дед»;
«И похожи все на дедушку, Молодцы», — прокомментировали подписчики артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении Розенбаума перед российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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