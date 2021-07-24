«Команда к бою готова»: Розенбаум показал, как выглядят все его внуки

Народный артист РФ, автор-исполнитель Александр Розенбаум поделился с подписчиками Instagram трогательным снимком. В кадре певец позирует вместе с четырьмя внуками: Дэвидом, Александром, Дэниэлем и Энтони. Примечательно, что все изображенные на фото, включая артиста, одеты чрезвычайно стильно, но больше всего бросаются в глаза наряды младших внуков Розенбаума. Поверх белых кофт на них надеты ярко-красные жилеты, сочетающиеся по цветовой гамме с российским флагом на фоне.

«Команда к бою и походу готова!» — подписал снимок с внуками Розенбаум.

Instagram @rozenbaum.ru

Поклонники творчества Александра с большим позитивом отнеслись к публикации и даже обратились к внукам Розенбаума.

«Мальчишки, берегите деда. Он лучший!»;

«Пацаны, у вас самый крутой дед»;

«И похожи все на дедушку, Молодцы», — прокомментировали подписчики артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении Розенбаума перед российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии.