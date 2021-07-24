«Суждено умереть»: Рома Жуков о роковой судьбе основателя «Ласкового мая»
Сегодня на 60-м году скончался Алексей Мускатин.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Бывший участник группы «Мираж» Рома Жуков вместе с другими артистами скорбит о смерти одного из первых русских музыкальных продюсеров и организаторов концертов Алексея Мускатина. Все, кто когда-то работал продюсером, в один голос утверждают: это был великий человек, и с ним будто бы ушла целая эпоха.
В интервью 5-tv.ru Рома Жуков подчеркнул, что Мускатин был необыкновенно яркой личностью, и поэтому, возможно, ему было суждено умереть, не дожив до преклонных лет, как другим гениям.
«Глубокие соболезнования высказываю родным, близким. С Алексеем были знакомы очень давно. Это прекрасный человек, музыкант, продюсер. <…> Как говорится, тот кто горит, тому суждено умереть. Его лечили, лекарствами кололи, но, видимо, судьба такая», — высказался экс-участник группы «Мираж».
По предварительным данным, Мускатин долгие годы страдал лейкемией (раком крови). Врачам его спасти не удалось.
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