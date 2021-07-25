Почему после удачной трансплантации костного мозга основателя «Ласкового мая» не удалось спасти

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Елизавета Мареныч
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Певица Мариам Мерабова раскрыла в Instagram подробности болезни Алексея Мускатина.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @mariammerabova

Смерть основателя популярных групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексея Мускатина потрясла широкую публику — притом, что делиться своими переживаниями о болезни продюсер начал еще в конце весны.  Мускатин выходил на связь со своими преданными поклонниками прямо из больничной палаты. Алексей готовится к трансплантации костного мозга.

Несмотря на тяжелое состояние, продюсер старался сохранять оптимистичный настрой. Надеялись на выздоровление Алексея Мускатина и коллеги по творческому цеху, однако в итоге болезнь оказалась сильнее.

«Наш Леша, Алексей Мускатин, ушел сегодня…Трагедия в том, что трансплантация прошла успешно, но организм настолько был измучен, что не справился», — написала в своем микроблоге певица Мариам Мерабова.

Instagram @mariammerabova

Артистка также добавила, что до конца верила в «жизненную силу» продюсера, радуясь каждому его шагу к выздоровлению. Известие о смерти Мускатина всколыхнуло мир артистки и повергло ее в настоящий шок.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где Алексей Мускатин рассказывал о медицинских показаниях, лечебных процедурах и благодарил подписчиков за поддержку.

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